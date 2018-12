Novartis-CEO kündigt weitere Zukäufe an

Novartis-CEO Vasant «Vas» Narasimhan verteidigt die Strategie der Fokussierung auf den Pharmabereich. Früher habe eine breite Aufstellung als das beste Mittel gegolten, um Risiken zu minimieren, erklärt er im deutschen «Handelsblatt». «Ich glaube aber, dass in einer Zeit, in der sich Technologie so rasant entwickelt, Diversifikation ein Unternehmen eher daran hindert, in den jeweiligen Bereichen Technologieführer zu sein», fährt er fort.

Mit weiteren Firmenübernahmen will Narasimhan diese Führerschaft erringen oder noch ausbauen, insbesondere in den Bereichen, in denen Novartis (NOVN 84.6 -0.07%) zuletzt schon aktiv war: Gen- und Zelltherapie sowie Therapien mit radioaktiven Substanzen. «Ich möchte gerne noch tiefer in den Bereich Gen- und Zelltherapie vordringen», kündigt Narasimhan in dem Interview an. Dabei stellt er sich «ergänzende Zukäufe» vor, die bis zu 15 Mrd. $ kosten könnten.

Es gebe allerdings nur eine begrenzte Anzahl von potenziellen Übernahmekandidaten in diesem Bereich. Künftig werde man vermehrt auch Unternehmen mit einem Preis von unter 2 Mrd. genauer ansehen müssen. Denn erfolgreiche Gesellschaften würden «sehr schnell sehr teuer». Das sei eine grosse Herausforderung in der Pharmabranche. «Aber wir haben fest vor, kontinuierlich weiter zuzukaufen», lässt er sich im «Handelsblatt» zitieren.