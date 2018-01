Novartis-CEO: «Treten in neue Phase des Wachstums ein»

(AWP) Stabwechsel bei Novartis (NOVN 85.9 2.75%): In wenigen Tagen übernimmt Vasant «Vas» Narasimhan die Leitung des Konzerns von Joe Jimenez. Für den Beginn seiner Amtszeit sieht er die kürzlich auf den Markt gebrachten Medikamente Cosentyx und Entresto als zentrale Wachstumstreiber.

«Doch auch unser Portfolio im Onkologiebereich – ob selbst entwickelt oder durch Zukäufe erworben – kann sich sehen lassen», erklärt Narasimhan im Interview mit AWP Video am Mittwoch im Anschluss an die Bilanzmedienkonferenz in Basel.

In den nächsten drei Jahren stünden bei Novartis ausserdem 12 gewichtige Produktlancierungen auf der Agenda. Deshalb trete das Unternehmen 2018 in eine «neue Phase des Wachstums» ein.

Was Narasimhan mit der schwächelnden Sandoz-Sparte plant und inwiefern er sich von seinem Vorgänger Joe Jimenez unterscheiden möchte, erklärt der amerikanische Manager im Interview.