Novartis-Daten zu Cosentyx untermauern Wirksamkeit

(AWP) Novartis (NOVN 89.08 -2.26%) präsentiert neue Daten zu seinem Schuppenflechtemittel Cosentyx. Wie der Konzern am Montag mitteilte, bestätigten die Daten erstmals in China die schnelle Reaktion und hohe Wirksamkeit des Mittels bei Psoriasis-Patienten.

Die Daten aus der Phase-III-Studie zeigten, dass nahezu neun von zehn Patienten, die das Mittel erhielten, in den ersten 16 Behandlungswochen eine klare oder fast reine Haut erreichten (87%), wobei eine schnelle Linderung bereits in Woche 3 zu beobachten gewesen sei. In der Studie wurden 441 chinesische Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis behandelt.

Novartis wird die Daten den Angaben zufolge auf der Jahrestagung der American Academy of Dermatology (AAD) 2019 in Washington vorstellen.