Hohe Erwartungen an neue Novartis-Forschungschefin

Die Leitung der Arzneimittelforschung ist bei einem Pharmaunternehmen eine Schlüsselfunktion. Am Donnerstag hat Novartis bekannt gegeben, dass Jay Bradner, der seit 2016 als Forschungschef amtiert, per Ende Oktober zurücktritt. Seine Nachfolgerin wird Fiona Marshall, die zurzeit bei der amerikanischen Merck (MSD) für die Bereiche Discovery Sciences, Preclinical Development und Translational Medicine verantwortlich ist.

Über die Gründe für den Wechsel ist nichts bekannt. Möglicherweise stecken Pipelinesorgen dahinter. Novartis hat zwar genug Produkte in der Pipeline, aber nicht genug grosse Produkte.

«Unter der Leitung von Jay Bradner sind keine grossen hauseigenen Medikamente entstanden», sagt Octavian-Analyst Michael Nawrath. Das könne ein Grund sein, weshalb der Forschungschef, der gut mit CEO Vas Narasimhan befreundet sein soll, per Ende Oktober zurücktrete. Laut Nawrath ist auch denkbar, dass Bradner einfach lieber zurück auf die akademische Seite wechseln möchte.

Grosser Erfolgsdruck

Bevor Bradner 2016 zu Novartis stiess, leitete er ein Krebslabor am renommierten Dana-Farber Cancer Institute, das zur Universität Harvard gehört. In der Industrie sind Forscher grossem Druck ausgesetzt und müssen möglichst viele Produkte bis zur Marktreife entwickeln. An den universitären Forschungseinrichtungen sind Pechsträhnen hingegen einfacher zu verkraften.