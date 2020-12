Novartis erhält den Status Therapiedurchbruch

(AWP) Novartis (NOVN 79.96 +0.35%) hat für seinen Produktkandidaten Iptacopan (LNP023) von der US-Zulassungsbehörde FDA den Status «Therapiedurchbruch» (Breakthrough Therapy Designation, BTD) erhalten. Der Kandidat bei der potenziell lebensbedrohlichen Bluterkrankung paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) eingesetzt, wie Novartis am Mittwoch mitteilte.

Die Breakthrough Designation soll die Entwicklung und Prüfung von Medikamenten für schwerwiegende Erkrankungen beschleunigen, um den ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken, wenn frühe klinische Beweise darauf hindeuten, dass ein Medikament bei klinisch bedeutsamen Endpunkten eine wesentliche Verbesserung gegenüber einer verfügbaren Therapie darstellen kann.

Die FDA habe Iptacopan diesen Status auf der Grundlage positiver Zwischenergebnisse aus zwei laufenden Phase-II-Studien erteilt, in denen Iptacopan sowohl bei Patienten, die trotz der Standardtherapie gegen Blutarmut anämisch und auf Transfusionen angewiesen blieben, als auch als Monotherapie bei Anti-C5-naiven PNH-Patienten erhebliche Vorteile zeigte.

Bei PNH handelt es sich um eine seltene, potenziell lebensbedrohliche Erkrankung des Blutes, bei der es durch einen erworbenen Gendefekt zur Zerstörung vor allem roter Blutkörperchen (Erythrozyten) durch einen Teil des Immunsystems, das Komplementsystem, kommt.

Novartis erhält von FDA-Beraterkomitte Zulassungsempfehlung für Entresto

Novartis hat von einem beratenden Ausschuss der US-Zulassungsbehörde FDA in der Nacht auf Mittwoche eine positive Rückmeldung für das Herzmittel Entresto erhalten. Darin empfehlen die Experten des sogenannten Cardiovascular and Renal Drugs Advisory Committee (CRDAC), den Zulassungsantrag für Entresto zur Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) anzunehmen.



Der Antrag basiert auf Daten, die den Nutzen von Entresto untersuchten, wie Novartis am Mittwoch mitteilte. Im Falle einer Zulassung könnte Entresto die erste Therapie sein, die für die Behandlung von Patienten mit HFpEF zugelassen ist, sowie das erste Medikament, das für beide Haupttypen der chronischen Herzinsuffizienz, HFpEF und Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF), zugelassen ist.