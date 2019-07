Novartis erleidet Rückschlag

(AWP/AS) Novartis (NOVN 90.74 -0.87%) hat in einer wichtigen Paragon-Studie mit dem Herzmittel Entresto die Ziele knapp verfehlt. Wie der Konzern am Montag mitteilte, waren die Ergebnisse zwar klinisch bedeutsam, aber nicht statistisch signifikant. Das wäre aber das Ziel der Studie gewesen.

Die Aktien des Pharmakonzerns reagierten auf die Nachricht mit Kursverlusten. Der Rückschlag zum Börsenstart von über 2% hat sich in der Folge jedoch reduziert. Sie werden immer noch 23% höher als zu Jahresbeginn gehandelt.

Getestet wurde an Patienten, die an einer diastolischen Herzinsuffizienz leiden. Bei dieser Form der Herzinsuffizienz weisen die Betroffenen meist eine noch relativ gut erhaltene systolische Pumpfunktion auf (Heart Failure with preserved Ejection Fraction, HFpEF). Gemäss Finanzanalyst Michael Nawrath von der Zürcher Kantonalbank handelt es sich «um die leichtere Version des Herzfehlers, bei der noch genügend Blut pro Herzschlag transportiert wird».

Entresto ist ein Wachstumstreiber von Novartis

Bislang gibt es kein Mittel zur Behandlung von HFpEF. Stefan Schneider, Branchenanalyst der Bank Vontobel (VONN 52.25 -0.1%), geht davon aus, dass sich bei einem Erfolg der Paragon-Studie die Zahl der Patienten für den Einsatz von Entresto verdoppelt hätte.

Das Mittel gegen Herzinsuffizienz ist ein Wachstumstreiber des Konzerns: 2018 verdoppelte sich das Umsatz auf 1028 Mio.$ und erreichte damit Blockbuster-Status. Im ersten Semester 2019 wuchsen die Verkäufe 80%.

In der Studie wurde die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Entresto (Sacubitril/Valsartan) dem aktiven Vergleichspräparat Valsartan/Diovan von Novartis gegenübergestellt. Die Studie verfehlte indessen gemäss Novartis «knapp» die statistische Signifikanz für das Ziel, das Risiko eines kardiovaskulären Todes zu reduzieren und die nötigen Krankenhausaufenthalte bei Herzinsuffizienz zu verringern.

Schwierige Behandlung

Wie es in einem Kommentar von UBS (UBSG 11.16 -2.02%) nach den Quartalszahlen vor anderthalb Wochen hiess, ist die Behandlung von HFpEF gepflastert mit gescheiterten Versuchsreihen. ZKB-Analyst Nawrath kommentiert nun, die Wahrscheinlichkeit für einen positiven Ausgang der Paragon-Studie sei «eher gering» einzustufen gewesen.

In der Mitteilung betont John Tsai, der Chef der globalen Medikamentenentwicklung von Novartis, die Daten untermauerten klinische Vorteile einer Behandlung mit dem Novartis-Medikament Sacubitril/Valsartan. «Wir werden nächste Schritte mit klinischen Experten und Aufsichtsbehörden besprechen, während wir uns darauf vorbereiten, die vollständigen Ergebnisse auf dem ESC-Kongress 2019 in September zu präsentieren», kündigt Tsai an.