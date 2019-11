Novartis erzielt Erfolg in den USA

(AWP) Das Novartis-Medikament Adakveo (Crizanlizumab) zur Behandlung von Sichelzellanämie ist in den USA von der Gesundheitsbehörde FDA zugelassen worden. Die FDA hatte im Juli einem beschleunigten Zulassungsverfahren für das Medikament zugestimmt. Nun sei die Entscheidung der Behörde bereits zwei Monate vor dem offiziellen Datum gefällt worden, teilte Novartis (NOVN 88.7 0.54%) am Freitagabend mit.

Adakveo (Crizanlizumab) kann laut der Mitteilung die Häufigkeit von vaso-okklusiven Krisen (VOC), schmerzhaften und zum Teil lebensbedrohlichen Durchblutungsstörungen, bei Patienten mit Sichelzellenanämie deutlich verringern. Die Zulassung von Crizanlizumab bedeute einen wichtigen Fortschritt für Personen, die mit dieser Krankheit lebten, betont Novartis. Das Medikament werde nun in den kommenden Wochen den Patienten bereitgestellt.

Die Sichelzellenkrankeit ist eine erbliche Erkrankung der roten Blutkörperchen, die mit chronischer Entzündung einhergeht. In den USA leiden laut der Mitteilung rund 100’000 Personen unter der Krankheit. Rund 90% der Erkrankten haben afrikanische Vorfahren, die Krankheit komme allerdings auch unter Personen mit hispanischen, südasiatischen, südeuropäischen oder nahöstlichen Vorfahren vor, so Novartis.

Positive Daten für Entresto

Novartis weckt Hoffnungen für sein Herzmittel Entresto. Das Präparat hat zwar bei Patienten mit einer sogenannten diastolischen Herzinsuffizienz (HFpEF) in einer Studie die gesteckten Ziele knapp verfehlt. Allerdings deuten die Daten darauf hin, dass es in bestimmten Untergruppen zu einer stärkeren Senkung der Krankenhausaufenthalte und kardiovaskulärer Todesfälle führen kann, teilte der Konzern am Sonntag mit.



Novartis hatte im Sommer in seiner wichtigen PARAGON-Studie mit Entresto die gesteckten Ziele knapp verfehlt. Die Ergebnisse waren zwar klinisch wichtig, allerdings nicht statistisch signifikant. Dies wäre aber das Ziel der Studie gewesen. In der Studie wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von Entresto dem aktiven Vergleichspräparat Valsartan gegenübergestellt.



Einen grösseren Nutzen habe Novartis bei Frauen mit HFpEF und bei HFpEF-Patienten beobachtet, die kürzlich wegen Herzinsuffizienz ins Krankenhaus eingeliefert worden seien, teilte Novartis nun mit. Einen grösseren Nutzen habe man auch bei Patienten mit einer linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF) unter etwa 60% beobachtet.