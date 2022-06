Novartis erzielt gute Ergebnisse mit Krebstherapie

(AWP) Novartis (NOVN 85.93 +0.12%) stellt am diesjährigen Krebskongress Asco Daten zu seiner Kombinationstherapie aus Tafinlar (Dabrafenib) plus Mekinist (Trametinib) vor. Sie war bei Patienten im Alter von 1 bis 17 Jahren mit einem Hirntumor wirksamer als eine Chemotherapie, wie der Konzern am Montag mitteilte.

In der Studie wurde eine neue flüssige Formulierung von Tafinlar + Mekinist verwendet, die einfacher zu verabreichen ist als eine Chemotherapie. Deutlich mehr Patienten hätten denn auch auf die Novartis-Therapie angesprochen als auf eine Chemotherapie.

Das niedergradige Gliom (Low Grade Glioma, LGG) ist laut Novartis der häufigste Hirntumor im Kindesalter. Bis zu 20% dieser Patienten weisen zudem eine bestimmte Mutation (BRAF-V600) auf. Die derzeitige Standard-Chemotherapie sei mit schlechten Behandlungsergebnissen und einem hohen Pflegeaufwand verbunden, heisst es weiter.

Die Ergebnisse dieser Phase-II/III-Studie zeigten, dass die Patienten im Schnitt bis zu 20,1 Monate lebten, ohne dass die Krankheit zurückkehren oder sich ihr Zustand verschlechtern würde. Darüber hinaus schrumpften die Tumore bei 86% der Patienten. Bei jenen, die eine Chemotherapie erhielten, schrumpfte der Tumor bei 46% der Patienten.

Tafinlar + Mekinist hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA bereits den Status eines Therapiedurchbruchs für die Behandlung pädiatrischer Patienten ab einem Jahr mit einem Hirntumor (LGG), die eine BRAF-V600E-Mutation aufweisen und die eine systemische Therapie benötigen.