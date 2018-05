Novartis hofft auf Gentherapie-Zulassung

(AWP) Der Pharmakonzern Novartis (NOVN 76.16 -0.68%) bereitet sich auf den Start seiner neuartigen Gentherapie Kymriah auch in Europa vor. «Wir hoffen auf eine Zulassung in der zweiten Hälfte des Jahres», sagte Novartis-Manager Pascal Touchon in einer Telefonkonferenz am Mittwoch.

In den USA ist die sogenannte Car-T-Zelltherapie bereits bei zwei bestimmten Blutkrebsformen zugelassen. Erst Anfang Mai hatten die Schweizer dort grünes Licht für die Behandlung von Patienten mit grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) erhalten. Bereits im vergangenen Jahr hatte Novartis von der zuständigen Medikamentenaufsicht FDA die Zulassung für das Mittel zur Behandlung von B-Zell-akuter lymphatischer Leukämie (ALL) bei Kindern und jungen Erwachsenen bis zum Alter von 25 Jahren erhalten. ALL ist eine der Hauptursachen für tödlichen Krebs bei Kindern. Auch die europäische Zulassungsbehörde EMA hatte Novartis Anfang 2018 ein beschleunigtes Verfahren für beide Indikationen zugesagt.

Bei der noch recht jungen Car-T-Zelltherapie handelt es sich um eine auf den jeweiligen Patienten genau zugeschnittene Behandlung. Hierfür werden weisse Blutkörperchen entnommen, aus denen die T-Zellen isoliert und in einem umfangreichen Prozess umprogrammiert werden, um als Waffe gegen die Krebszellen zu agieren. Diese veränderten T-Zellen werden dem Patienten über eine einmalige Infusion verabreicht. Novartis erhofft sich von der Therapie hohe Umsätze.

