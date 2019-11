Novartis’ Kymriah erzielt nicht den Listenpreis

(AWP) Die Preisgestaltung um die Zelltherapie von Novartis (NOVN 92.34 0.27%) bleibt auch weiter ein Geheimnis. Anlässlich der Eröffnung der Produktionsstätte im Fricktal lässt sich der Länderpräsident Matthias Leuenberger nur entlocken, dass die tatsächliche Vergütung klar unter dem Listenpreis liege.

Allerdings ist hierbei auch die Rede von der stolzen Summe von 370’000 Franken. So viel möchte Novartis an sich für diese einmalige Behandlung verlangen. Wie Leuenberger vor Journalisten nun erklärte, «liegt der tatsächliche Preis, den die Krankenkassen zahlen klar darunter.»

Das Dilemma des Pharmakonzerns: Die personalisierte Zelltherapie Kymriah wird von den Kassen als Therapie, nicht als Medikament betrachtet. Damit gestaltet sich die Vergütung auch anders.

Novartis hat am Donnerstag seine neue Produktionsstätte für Zell- und Gentherapie im Fricktal offiziell in Betrieb genommen. Weltweit ist Stein einer von insgesamt drei Standorten, an denen die personalisierte Zelltherapie Kymriah hergestellt werden kann.