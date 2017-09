Novartis legt vertiefte Daten vor

(AWP) Der Pharmakonzern Novartis (NOVN 81.2 0.25%) hat mit der Kombinationstherapie von Tafinlar und Mekinist bei der Behandlung einer spezifischen Art von Hautkrebs neue Daten aus der Phase-III-Studie COMBI AD präsentiert. Die Zusatztherapie hat bei Patienten, die an BRAF V600 mutations-positivem Melanom leiden, im Vergleich zu Placebo-Behandlungen ein reduziertes Rückfallrisiko gezeigt, wie Novartis am Montag mitteilt. Die Daten präsentiert der Pharmakonzern am Fachkongress European Society for Medical Oncology (ESMO) und publiziert sie im New England Journal of Medicine.

In der Studie werden 870 Patienten mit dem BRAF V600E/K-Melanom der Stufe 3 mit Tafinlar/Mekinist behandelt, nachdem Gewebeteile chirurgisch entfernt worden sind. Dabei hätten die Patienten im Rahmen der COMBI-AD-Studie, die den primären Endpunkt erreicht hat, mit Tafinlar/Mekinist ein um 53% geringeres Todesfall- oder Rückfallrisiko als mit Placebo-Behandlungen gezeigt, heisst es weiter. Axel Hauschild, Studienleiter und Professor der Dermatologie an Universitätsspital Schleswig-Holstein in Kiel, spricht in der Mitteilung von einem «wichtigen Schritt» in der Melanom-Behandlung.

Weiter präsentiert Novartis für die Tafinlar/Mekinist-Kombination auch noch Resultate aus der Phase-II-Studie BRF113928 mit Patienten, die am BRAF V600E-mutierten metastasierenden nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) leiden. Unter den 36 behandelten Patienten, die zweimal täglich 150 mg Tafinlar sowie einmal täglich 2 mg Mekinist erhalten hätten, habe sich die Gesamtansprechrate (overall response rate – ORR) bei 64% bewegt. Diese Resultate publiziert Novartis im Fachmagazin The Lancet Oncology.

Die Tafinlar/Mekinist-Behandlung habe bei Patienten, welche zuvor keine systematische Therapie erhalten hätten und bei solchen nach mindestens einer Chemotherapie, klinisch bedeutende Antitumor-Aktivitäten aufgezeigt, heisst es weiter. Die Studiendaten würden die zuletzt von der Europäischen Kommission und der US-Gesundheitsbehörde FDA erhaltenen Zulassungen zu NSCLC stützen.

Neue Daten zu Augenheilmittel

Novartis hat zudem im Rahmen der Fachtagung Euretina in Barcelona neue Daten zur Wirksamkeit des Augenheilmittels Lucentis (Ranibizumab) vorgestellt. Wie das Unternehmen am Samstag bekannt gab, würden Zwischenergebnisse aus der Phase-IV-RIVAL-Studie eine überlegene Wirksamkeit gegenüber Aflibercept bei Patienten mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) zeigen. Darüber hinaus habe die Luminous-Studie nach fünf Jahren die Effizienz und Sicherheit von Lucentis bei fünf Netzhautkrankheiten unter realen Bedingungen bestätigt.

«Wir freuen uns über die RIVAL-Daten, welche die unübertroffene Wirksamkeit von Lucentis bestätigen», wird Vas Narasimhan, Global Head Drug Development und Chief Medical Officer bei Novartis, in der Meldung zitiert. Die Ergebnisse aus den beiden Studien würden den Konzern in der Absicht bekräftigen, weiterhin in die Erforschung und die Weiterentwicklung des Wirkstoffes zu investieren. Der vollständige Datensatz aus der Rival-Studie wird im kommenden Jahr erwartet.

Lucentis wurde 2006 in den USA lanciert und ist derzeit den Angaben zufolge in über 110 Ländern zugelassen. Novartis hat den Wirkstoff gemeinsam mit der Roche-Tochter Genentech entwickelt. Genentech hält die kommerziellen Rechte in den Vereinigten Staaten und Novartis vertreibt das Produkt im Rest der Welt.