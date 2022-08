Novartis leitet die Trennung von Sandoz ein

Novartis will ihre Generikasparte Sandoz als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen. Wie bereits bei der Abspaltung der Augenheilsparte Alcon sollen die Aktionäre neue Sandoz-Aktien erhalten. In der Schweiz geht das steuerfrei.

Einiges werde bei der geplanten Transaktion, mit deren Abschluss im zweiten Halbjahr 2023 gerechnet wird, noch geklärt werden müssen, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag. Einen Einfluss können die Marktbedingungen haben, steuerliche Überlegungen spielen eine Rolle, und nicht zuletzt steht die endgültige Zustimmung des Verwaltungsrats sowie der Aktionäre noch aus. Diese sollen an der ordentlichen Generalversammlung im kommenden Frühling darüber abstimmen.

Mehr Dividende winkt

Novartis erwartet indessen, dass der Spin-off für sie steuerneutral wäre. An der Telefonkonferenz sagte CEO Vas Narasimhan, er rechne auch sonst mit keinen grösseren finanziellen Auswirkungen, etwa in Form eines Abschreibers. Novartis will an ihrer Politik der stetig steigenden Dividende festhalten. Eine Sandoz-Dividende werde zusätzlich obendrauf kommen. Die Herstellerin von mehrheitlich rezeptpflichtigen Medikamenten, die den Patentschutz verloren haben (sogenannte Generika), will in den nächsten Monaten über die geplante Dividendenpolitik informieren.