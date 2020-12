Novartis-Medikament wirkt nicht gegen Covid

Das Krebsmedikament Jakavi kann Covid-19-Patienten nicht helfen. Gegenüber der Standardtherapie hat es die Zahl der Patienten mit schweren Komplikationen nicht reduziert. Dazu gehören die Einweisung in die Intensivstation, mechanische Beatmung und Tod. Vor einem guten Monat ist bereits Ilaris gescheitert. Nun hat Novartis noch Cosentyx im Rennen. Der Entzündungshemmer ist wahrscheinlich die grösste Hoffnung unter den bestehenden Medikamenten des Unternehmens. Es wäre aber eine Überraschung, wenn die Studienresultate eine signifikante Wirkung bei Covid-19 demonstrierten. Bisher sind alle bestehenden Medikamente, die das Immunsystem beeinflussen, gescheitert. Novartis-Forschungschef Jay Bradner selbst hat die Vermutung geäussert, dass es nicht reicht, einen einzelnen Immunmechanismus auszuschalten. Sars-CoV-2 kann in schweren Fällen einen Zytokinsturm auslösen, in den diverse Mechanismen involviert sind. Die Hoffnung, dass eines der Zytokine quasi der zentrale Schalter ist, mit dem sich auch die anderen dämpfen lassen, wurde bisher enttäuscht. Was der heute bekannt gegebene Misserfolg für Novartis finanziell bedeutet, ist spekulativ. Das Umsatzwachstum von Jakavi hat sich in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auf 17% erhöht, gegenüber 14% im vergangenen Jahr, als es 1,1 Mrd. $ Umsatz erzielte. Novartis hat das beschleunigte Wachstum allerdings nicht einer allfälligen Covid-19-Nachfrage zugeschrieben.