Novartis’ Millionenspritze unter der Lupe

Novartis hat vor rund zwei Monaten eine heftige Diskussion losgetreten: 4 bis 5 Mio. $ sei ihre revolutionäre Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA) wert. SMA ist ein vererbbarer Muskelschwund, der in seiner schwersten Ausprägung (Typ I) für 90% der Betroffenen bis zum zweiten Geburtstag tödlich ist. Vor dem Hintergrund der Bemühungen, die Kostenexplosion im Gesundheitswesen zu dämpfen, ist der hohe Dollarbetrag dennoch mancherorts als Provokation aufgefasst worden.

Das Institute for Clinical and Economical Review (ICER) hat nun in einem vorläufigen Bericht die Genersatztherapie Zolgensma (bisher AVXS-101) als kosteneffizienter eingeschätzt als das bisher als einziges Konkurrenzprodukt zugelassene Spinraza von Biogen. Es hat als «Platzhalterpreis» einstweilen 2 Mio. $ eingesetzt.