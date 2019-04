Novartis kauft neuartige Entzündungshemmer

(RB/AWP) Novartis (NOVN 95.23 -0.84%) kauft in den USA zu. Mit IFM Tre erhalte sie ein klinisches und zwei präklinische Entwicklungsvorhaben für das NLRP3-Inflammasom, eine Schlüsselkomponente des angeborenen Immunsystems, teilte die Gesellschaft am Montag mit.

IFM Tre ist ein Tochterunternehmen der privat gehaltenen IFM Therapeutics aus Boston. Im Zuge der Vereinbarung wird Novartis eine Vorauszahlung von 310 Mio. $ leisten, geht aus einer separaten Mitteilung des US-Unternehmens hervor. Weitere Meilensteinzahlung könnten sich dann auf bis zu 1,27 Mrd. $ summieren. Beide Parteien gehen den Mitteilungen zufolge davon aus, dass die Transaktion noch im zweiten Quartal abgeschlossen wird.

Der NLRP3-Pfad spielt laut Novartis eine entscheidende Rolle für das angeborene Immunsystem des Körpers und dient als Gefahrensensor für Krankheitserreger wie Bakterien und Viren sowie für endogene Signale von Gewebeschäden oder Stoffwechselstörungen. Bei Aktivierung löst NLRP3 eine entzündliche Reaktion aus, indem es einen Multiproteinkomplex zusammensetzt.

Gezielte Wirkungen

Die von IFM Tre entwickelten Moleküle können gezielt den NLRP3-Pfad unterdrücken. Andere Immunreaktionen des Körpers werden nicht behindert, was einen Vorteil gegenüber vielen bisherigen Medikamenten zur Ausschaltung des Immunsystems darstellt.

«Die Präparate von IFM Tre haben gezeigt, dass sie das Immunsystem feinsteuern können», wird Jay Bradner, der Leiter des Novartis Institute for BioMedical Research, in der Mitteilung zitiert. «Das bietet einen potenziell starken Ansatz, um eine ganze Reihe von Krankheiten zu behandeln, die mit Entzündungen in Verbindung stehen.»

Der in der Entwicklung am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat IFM-2427 könnte nach Angaben von Novartis gegen eine Reihe von Krankheiten wie Arteriosklerose oder die nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) eingesetzt werden. Eine der vorklinischen Substanzen ist auf den Magen-Darm-Trakt ausgerichtet und soll gegen die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa wirken. Ein drittes Molekül wurde so konstruiert, dass es die Blut-Hirn-Schranke überwinden und im zentralen Nervensystem wirken kann.

«Konkurrenzlos»

Ist das Entwicklungsprogramm erfolgreich, bringt es voraussichtlich die ersten Medikamente auf Basis dieses Wirkmechanismus hervor. In einer ersten Einschätzung stuft Michael Nawrath von der Zürcher Kantonalbank das «völlig neue Konzept» als konkurrenzlos und spannend ein, verzichtet aber auf eine finanzielle Bewertung, da keinerlei Studiendaten publiziert wurden.

IFM Therapeutics wurde nach eigenen Angaben von führenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Immuntherapie gegründet. Im August 2017 kaufte Bristol-Myers (BMY 47.09 -1.3%) Squibb für 300 Mio. $ die Onkologiepipeline des Unternehmens. Dessen Mitarbeiter verfolgten die verbliebenen Programme selbständig weiter und gründeten Mitte 2018 zwei Tochterunternehmen: die nun von Novartis übernommene IFM Tre und IFM Due, die auf den cGAS/Sting-Pfad der Autoimmun- und Entzündungskrankheiten fokussiert.