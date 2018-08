Novartis-Pharmachef: «Preise sind stabil bis rückläufig»

Herr Hudson, als Pharmachef eines Arzneimittelgrosskonzerns gehören Preisverhandlungen über Medikamente zum Tagesgeschäft. Was ist für Sie ein fairer Preis für ein Medikament?

Der Preis für ein Medikament sollte sowohl die Vorteile für den Patienten und den Kostenträgern, als auch die Investitionskosten, die wir hatten, spiegeln. Dabei gilt es zudem stets, die Kosten für das Gesundheitssystem im Auge zu behalten. An nachhaltigen Preisen sind auch wir interessiert.

Beobachten Sie, dass es schwieriger wird, faire Preise für Ihre Medikamente zu erhalten? Insbesondere mit Blick auf die USA?

Es ist klar, dass die US-Regierung die Preise für Arzneimittel senken will. Doch sie hat auch verstanden, dass ein Grossteil des Geldes, das die Leute für ein Präparat bezahlen, in Form von Rabatten an die Grosshändler, Einkaufsmanager und Versicherungen geht. Sie würden staunen, wie tief die Nettopreise für die Pharma-Unternehmen tatsächlich sind. Wenn die US-Regierung nun die Transparenz bezüglich Brutto- und Nettopreise erhöht, begrüssen wir das.