Novartis präsentiert Daten zu Brustkrebsmittel

(AWP) Novartis (NOVN 85.94 +0.40%) stellt neue Daten zu seinem Brustkrebsmittel Piqray am Fachkongress Asco vor. Diese Daten zeigten, dass unterschiedliche genetische Mutationsprofile in Tumoren keinen Einfluss auf den Behandlungsnutzen von Piqray plus Fulvestrant bei den Patientinnen hatten.

Bei den Betroffenen war der Krebs während oder nach einer Hormon-basierten Therapie fortgeschritten, wie Novartis am Freitag mitteilte. Die speziellen Mutationen (PIK3CA), gegen die sich das Novartis-Mittel richtet, kommen demnach bei 40% der Patientinnen vor, die an HR+/HER2-Brustkrebs leiden.

Die komplette Historie zu Novartis finden Sie hier. »