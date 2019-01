Novartis-Produktkandidat nimmt wichtige Hürde

(AWP) Novartis (NOVN 84.68 1.9%) hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Status Therapiedurchbruch für seinen Produktkandidaten Crizanlizumab (SEG101) erhalten. Der Kandidat wird bei Erwachsenen zur Vorbeugung von Schmerzkrisen eingesetzt, die an der Sichelzellenanämie leiden, einer erblichen Erkrankung der roten Blutkörperchen.

Wie es in der Medienmitteilung vom Dienstag hiess, gewährt die Behörde diesen Status für Behandlungen, die eine schwere oder lebensbedrohliche Krankheit oder einen lebensbedrohlichen Zustand behandeln und eine wesentliche Verbesserung gegenüber bestehenden Therapien aufweisen.

Im Falle von Crizanlizumab habe die Behörde ihre Entscheidung auf Basis der Ergebnisse der Phase-II-Studie SUSTAIN getroffen. Sie hatte gezeigt, dass mehr Patienten keine vaso-okklusiven Krisen (VOC) hatten, wenn sie mit Crizanlizumab statt mit einem Placebo behandelt wurden (37,5% vs. 12,2%).

Novartis-Chef rechnet mit neuem Bewertungsansatz seiner Branche

Novartis-Chef Vas Narasimhan geht davon aus, dass sich seine Branche noch weiter verändern wird und sich dies dann zwangsläufig auch auf die Bewertungen der Unternehmen an der Börse auswirken wird. Dies erklärte der Manager in einem Interview mit dem US-Sender CNBC anlässlich der JPMorgan Healthcare Konferenz.



So dürften sowohl Konsumenten als auch Investoren am Ende jene Unternehmen schätzen lernen, die sich auf die Heilung von Krankheiten konzentrieren und nicht auf deren Behandlung.



In dem Gespräch geht der Manager sogar so weit zu sagen, dass sich Unternehmen wie Novartis möglicherweise von der Idee trennen müssen, dass nur profitable Medikamente, die oft lukrativ sind, weil sie chronische Krankheiten managen und nicht heilen, eine der Möglichkeiten sind, in der Pharmabranche erfolgreich zu sein.



Vielmehr sei etwa Novartis im Bereich der Gentherapien und Zelltherapien aktiv, die Patienten von Krankheiten heilen könnten. Er glaube, dass es viele Krankheiten gebe, die mit diesen Technologien bekämpft und wirklich geheilt werden könnten, sagte Narasimhan.



Letztlich sei Heilung auch das, was die Gesellschaft wolle. Vor diesem Hintergrund werde man gemeinsam auch Zahlungssysteme finden, die diesen Punkten Rechnung trügen.