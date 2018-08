Novartis: Produktrückruf und weitere EU-Zulassung

(Reuters/AWP) Der Schweizer Pharmakonzern Novartis (NOVN 81.42 -0.46%) ruft weltweit einen Produkt zur Operation von grauem Star zurück. Die Augenheil-Tochter Alcon nehme den Cypass-Micro-Stent freiwillig vom Markt, teilte das Unternehmen aus Basel am Mittwoch mit.

Chirurgen sollen das Produkt ab sofort nicht mehr implantieren. Die Empfehlung basiert auf der Analyse von postoperativen Fünf-Jahres-Daten. Novartis zufolge zeigte sich ein statistisch signifikanter Verlust von sogenannten Endothelzellen.

Novartis will die auf Chirurgie und Kontaktlinsen spezialisierte Tochter Alcon im ersten Halbjahr 2019 als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen.

EU-Zulassung für Medikament gegen Hautkrebs

Ausserdem hat der Pharmakonzern am Mittwoch die EU-Zulassung für die Kombinations-Therapie aus Tafinlar und Mekinist zur unterstützenden Behandlung von Patienten mit einer spezifischen Art von Hautkrebs erhalten.

Dabei handelt es sich um die Behandlung von Patienten, die an BRAF V600 mutations-positivem Melanom leiden, welches vollständig operativ entfernt wurde, teilte der Pharmakonzern am Mittwoch mit. Bereits Ende Juli hatte der EU-Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) eine positive Einschätzung für die Kombinationstherapie abgegeben. In den USA wurde die Kombination von Tafinlar und Mekinist in dieser Indikation im April zugelassen.

Basis für die EU-Zulassung sind Studiendaten aus der Phase-III-Studie COMBI AD. Dabei habe sich gezeigt, dass die Therapie mit dieser Kombination bei Patienten, die an BRAF V600 mutations-positivem Melanom der Stufe 3 leiden, im Vergleich zu Placebo-Behandlungen zu einem um 53% reduzierten Risiko für einen Rückfall oder Tod geführt habe, hiess es weiter. Neuere Daten mit Erfahrungswerten weiterer zehn Monate zeigten eine Risikoreduktion um noch 51%.