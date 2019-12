Novartis setzt auf bis zu 25 mögliche Milliarden-Medikamente

(Reuters) Der Schweizer Pharmakonzern Novartis demonstriert Zuversicht. Mehr als 80 Zulassungsanträge für bedeutende Medikamente in den wichtigen Märkten USA, Europa, Japan und China stellte das Unternehmen am Donnerstag anlässlich einer Investorenveranstaltung zu seiner Forschungs- und Entwicklungspipeline für den Zeitraum 2020 bis 2022 in Aussicht. Mit mehr als 25 potenziellen Blockbuster-Arzneien – Therapien mit einem Jahresumsatz von mindestens einer Milliarde Dollar – in der Entwicklung sieht sich der Arzneimittelhersteller aus Basel gut aufgestellt für ein langfristiges Wachstum.

Novartis blicke mit der Zulassung von fünf Arzneien, denen Milliardenumsätze zuzutrauen seien, auf ein erfolgreiches Jahr zurück, sagte Konzernchef Vasant Narasimhan vor der Investorenveranstaltung in London. «Die nahe Zukunft bringt eine weitere an Katalysatoren reiche Phase mit Fortschritten in der Pipeline im gesamten Portfolio, die das langfristige Wachstum sichern kann.»

Die neuen Vorgaben sind ambitionierter als zuletzt: Bislang peilte Novartis 60 Zulassungsanträge im Zeitraum 2019 bis 2021 an. Wie manchem Konkurrenten auch drohen dem Konzern Erlösausfälle durch den Auslauf des Patentschutzes bei wichtigen Umsatzbringern. Um die Medikamentenpipeline zu füllen, setzt Narasimhan auch auf Zukäufe. Novartis veröffentlichte am Donnerstag formell das 9,7 Mrd.$ schwere Übernahmeangebot für die US-Biotechnologiefirma The Medicines Company. Medicines ist nicht der erste große Zukauf der Schweizer, die an der Börse rund 230 Mrd. $ wert sind. Auch für das Takeda-Augenmedikament Xiidra, das US-Unternehmen Endocyte oder die amerikanische Gentechnikfirma AveXis legte Novartis Milliarden auf den Tisch.

Gen-, Zell- und Nuklear-Therapien im Fokus

Der Amerikaner Narasimhan, der seit knapp zwei Jahren an der Konzernspitze steht, will neuartige Behandlungsansätze forcieren. Bis zu 15% sollen Zell- und Gentherapie oder Nuklearmedizin auf mittlere Sicht zum Umsatz beitragen. Von diesen neuartigen Therapieansätzen seien mehr als 16 Projekte in der klinischen Entwicklung, erklärte Novartis.

Die Börse applaudierte: Mit 0,8% Kursplus gehörte Novartis zu den am stärksten gefragten europäischen Gesundheitswerten

Übernahmeangebot für Medicines-Aktionäre (AWP) Novartis hat für das US-Unternehmen The Medicines ein ordentliches Übernahmeangebot lanciert. Über die indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Medusa Merger Corporation, habe man ein Barangebot zum Kauf aller ausstehenden Stammaktien von The Medicines für einen Preis von 85 $ pro Aktie gestartet, teilte Novartis am Donnerstag mit.



Wie der Konzern erst vor wenigen Tagen mitgeteilt hatte, beläuft sich der komplette Kaufpreis auf annähernd 10 Mrd. $. Das Angebot läuft laut Mitteilung am 3. Januar 2020 um Mitternacht ab, sofern es nicht verlängert wird.



Wie Novartis vor bereits zehn Tagen mitgeteilt hatte, bietet der Zukauf des Biotech-Unternehmens Novartis die Chance, das Herz-Kreislauf-Portfolio um einen potenziellen Blockbuster zu erweitern. So ist geplant, dass The Medicines in den kommenden Wochen in den USA den Zulassungsantrag für sein cholesterinsenkendes Inclisiran einreichen wird. In der EU soll dies im ersten Quartal 2020 geschehen.

