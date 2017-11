Novartis setzt auf Zulassung von neuem Herzmedikament

(Reuters) Der Pharmakonzern Novartis setzt bei seinem Medikament Ilaris weiterhin auf eine Zulassung zur Behandlung von Herzkreislauf-Problemen. Die Arznei habe bei einem Teil der behandelten Patienten das Risiko für schwere Herzkomplikationen erheblich reduziert, teilte der weltgrösste Hersteller von verschreibungspflichtigen Medikamenten am Montag vor einer Investorenveranstaltung in London mit. Von den Reaktionen der US-Arzneimittelbehörde FDA und der EU-Zulassungsstelle fühlt sich das Unternehmen ermutigt, die Zulassung voranzutreiben und stellte entsprechende Anträge für das vierte Quartal oder später in Aussicht.

Im August hatten klinische Studienresultate Zweifel am Potenzial von Ilaris geweckt. Analysten trauen Ilaris bei einer Zulassung als Herz-Kreislauf-Therapie Milliardenumsätze zu. Das Medikament ist bereits zur Behandlung verschiedener entzündlicher Erkrankungen wie etwa Gichtarthritis oder hereditäre Fiebersyndrome auf dem Markt und Novartis erzielte damit im vergangenen Jahr 283 Mrd. $ Verkaufserlös.

Novartis will in London Analysten und Investoren zudem Details zu den in Entwicklung befindlichen Medikamenten RTH258 gegen die Augenerkrankung AMD und AMG334 gegen Migräne sowie zur Arznei Cosentyx gegen Spondyloarthritis präsentieren.