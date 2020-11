Novartis setzt neue Ziele

Die Ambitionen sind deutlich grösser als die Zuversicht der Investoren. Novartis will das grösste «Unternehmen für Medikamente» werden, die Aktien stehen aber da, wo sie schon vor zwei Jahren waren. Der Pharma­konzern konnte sich weniger als andere als Retter in der Pandemie positionieren. Mehrere Produkte verlieren den Patentschutz, bei den neuen sind die Zweifel an den Aussichten in letzter Zeit gewachsen.

Auch am Investorenevent vom Dienstag wurde der traditionellen Präsentation der Entwicklungspipeline viel Platz eingeräumt. Nicht weniger als 49 Projekte befinden sich in der letzten Entwicklungsphase oder im Zulassungsprozess. Da­hinter folgen 116 in den Phasen I und II. Gemäss Analystenschätzungen ist es das zweitwertvollste Entwicklungsportfolio der Industrie, gemessen am erwarteten Umsatz, den es bis 2026 generieren soll.

Solche Hinweise haben in der Vergangenheit den Kuchen der Aktionäre aber nicht vergrössert. Das Management garniert ihn nun gewissermassen mit viel Schokostreuseln und Kirschen. Für 2,5 Mrd. $ werden bis Mitte kommenden ­Jahres Aktien zurückgekauft. Das Spar­programm, das in den vergangenen drei Jahren die Kosten 2 Mrd. $ gesenkt hat, wird erneuert. Mittelfristig sollen wiederum 2 Mrd. weg statt 1,5 Mrd., diesmal allein in der Produktion. Es ist also davon auszugehen, dass Novartis weitere Produktionsstandorte verkaufen wird. Zudem legt sie die Latte höher. In der Sparte Innovative Medicines soll die Kern-Ebitda-Marge mittelfristig im hohen Dreissigprozentbereich liegen. In der Generikasparte Sandoz werde die Kennzahl im mittleren bis hohen Zwanzigprozentbereich liegen. Wegen coronabedingt tieferer Ausgaben wird sie 2020 schon bei Mitte dreissig resp. Mitte zwanzig sein.

All das euphorisierte die Anleger nicht. Die Aktie legte in einem schwächeren Gesamtmarkt nur gut 0,5% zu. Möglicherweise sehen einige Investoren die finanziellen Ankündigungen als Versuch, eine mässige Pipeline zu verschleiern. Vielleicht müssen sie die Informationen aber erst richtig verdauen. Eine Grafik könnte dabei helfen. Novartis aggregiert darin Analystenschätzungen. Bis 2025 soll sie trotz Generikakonkurrenz pro Jahr 4% wachsen und den Umsatz von 47 auf 60 Mrd. $ steigern.

Novartis setzt auf datengetriebene ­Effizienzsteigerung auf allen Ebenen, von der Entwicklung bis zum Verkauf. Die Mitarbeitermotivation wird ebenso gross­geschrieben und gemessen wie Umwelt- und Sozialziele. Aus Sicht der FuW werden die Novartis-Aktien zu Unrecht abgestraft. Kurzfristig könnten hohe ­Produkteinführungskosten das Gewinnwachstum zwar dämpfen. Schon bald sollten die Titel den Abschlag zur Konkurrenz aber wettmachen können.