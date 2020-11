Novartis erwirbt Zelltherapie für Coronapatienten

Novartis’ zweiter Streich bei Coronamedikamenten zielt auf das Segment der schwer kranken Patienten mit akutem Lungenversagen. Sie müssen im Spital künstlich beatmet werden, ihr Immunsystem droht aus den Fugen zu geraten und einen sogenannten Zytokinsturm auszulösen. Die Zelltherapie von Mesoblast, die aus dem Knochenmark und anderem Gewebe von Spendern gewonnen wird, könnte die überdrehenden Entzündungsmechanismen auf breiter Front beruhigen. Eine Phase-III-Studie sollte Anfang kommendes Jahr Resultate liefern. Eine nicht wissenschaftliche Pilotstudie mit nur zwölf Patienten hatte eine ähnliche Überlebensrate von über 80% aufgewiesen wie das Mittel, das Relief Therapeutics für dieselbe Patientenkategorie testet. Der für Pharmaverhältnisse bescheidene Betrag von 25 Mio. $ in bar und 25 Mio. als Aktienkauf für Remestemcel-L spiegelt das nach wie vor bestehende Entwicklungsrisiko und das limitierte Marktpotenzial, das Novartis (und Mesoblast) der Zelltherapie beimessen. Novartis fügt ihrem Arsenal damit nach dem antikörperähnlichen Medikament von Molecular Partners ein weiteres potenzielles Coronamedikament hinzu. Ihr Profil in dieser Pandemie gewinnt an Kontur. Moleculars’ Mittel wird eher im frühen Krankheitsstadium oder gar zur Prävention zum Einsatz kommen, das von Mesoblast nun bei den schweren Fällen. Die Reaktion an der Börse dürfte kaum überschwänglich sein, Novartis hat sich nun aber mit Nachdruck als potenzieller Player bei Covid-19 positioniert.