Novartis sieht Nutzen von Scemblix bestätigt

(AWP) Der Pharmakonzern Novartis (NOVN 74.54 -0.16%) stellt am diesjährigen Hämatologie-Kongress ASH weitere Daten aus der Phase-III-Studie ASCEMBL mit Scemblix (Asciminib) vor. Wie der Konzern am Samstagabend mitteilte, bestätigen die neuen 48-Wochen-Daten jene Erkenntnisse, die man bereits nach 24 Wochen gemacht hatte.

Behandelt wurden in der Studie Patienten mit einer bestimmten Form von Leukämie, die gleichzeitig eine spezielle genetische Veränderung aufwiesen (Philadelphia-Chromosom-positive chronische myeloische Leukämie in der chronischen Phase; Ph+ CML-CP), die zuvor mit zwei oder mehr Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKIs) behandelt worden waren, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

In der Studie wurden die betroffenen Patienten entweder mit der Novartis-Therapie oder dem Pfizer-Mittel Bosulif behandelt.

Scemblix wurde laut Mitteilung im Oktober 2021 von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen und kann derzeit in den USA von Ärzten an geeignete Patienten verschrieben werden. Scemblix wird in Studien für mehrere Behandlungslinien und Indikationen für CML-CP untersucht.

Für Jeff Legos von Novartis ist vor allem wichtig, dass es dem Konzern gelungen ist, gerade die chronische myeloische Leukämie (CML) von einer lebensbedrohlichen in eine chronische Erkrankung gewandelt zu haben. Wie der «Global Head Oncology und Hematology Development» im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP sagte, habe der Novartis in diesem Bereich mit der Markteinführung von Imatinib im Jahr 2001 herum Pionierarbeit geleistet. «Und jetzt, mit der Einführung von Scemblix schreiben wir die Lehrbücher der Medizin wahrscheinlich erneut um.»

Novartis stellt Daten zu CAR-T-Zelltherapie Kymriah an Fachkongress vor

Die personalisierte Zelltherapie Kymriah (Tisagenlecleucel) von Novartis hat eine starke Wirksamkeit bei Hochrisikopatienten mit einer bestimmten Krebserkrankung des lymphatischen Systems (r/r FL) gezeigt. Dies zeigten Daten aus einer Subgruppenanalyse aus der Phase-II-ELARA-Studie, die nun am Hämatologiekongress ASH vorgestellt wurden.

In der Subgruppenanalyse zeigten die Ergebnisse, dass Kymriah bei der Mehrzahl der Patienten mit Hochrisiko-Krankheitsuntergruppen, die typischerweise eine schlechte Prognose haben, eine hohe Rate an dauerhaften Reaktionen auslöste, wie Novartis am Samstag mitteilte.

Novartis sei bestrebt, die Vorteile von Kymriah mehr Patienten mit fortgeschrittenem Blutkrebs weltweit zugänglich zu machen, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Zulassungsanträge für das follikuläre Lymphom in den USA und der EU wurden im Oktober 2021 abgeschlossen. Im Falle einer Zulassung in dieser Indikation werde man versuchen, die Ergebnisse der ELARA-Studie und damit verbundene Analysen in der Praxis zu bestätigen.