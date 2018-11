Novartis sieht Pipeline mit Blockbustern gefüllt

(AWP) Novartis (NOVN 87.7 -0.54%) betont am eigenen Research-und-Development-Tag (R&D) die Stärke der Projekt-Pipeline. Wenn der Konzern am Nachmittag seine jüngsten Erfolge in der Forschung und Entwicklung präsentieren wird, dürfte der Fokus vor allem auf den potenziellen Blockbustern liegen. Laut einer Medienmitteilung vom Montag verfügt der Konzern über 26 mögliche Kandidaten, die Spitzenumsätze von mehr als einer Milliarde US-Dollar erzielen können.

Die Hälfte dieser Kandidaten befindet sich laut Mitteilung bereits in der klinischen Entwicklung. Neun weitere dürften im Laufe des kommenden Jahres in die klinische Entwicklung kommen. Dabei ist Novartis sowohl in der Zell-, Gen- als auch der Radiotherapie unterwegs. Insgesamt plant der Konzern zwischen 2019 und 2021 bis zu 60 wichtige Zulassungsanträge einzureichen.

Mit Blick auf seinen Kandidaten AVXS101 zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA) Typ 1 sieht sich Novartis auf gutem Weg, die eigenen Ziele zu erreichen. Demnach dürften die wichtigen Zulassungsbehörden in den USA, Europa und Japan noch im ersten Halbjahr 2019 eine Entscheidung fällen, so dass auch eine Lancierung innerhalb der ersten sechs Monate möglich wäre. SMA ist ein Muskelschwund, der durch einen fortschreitenden Untergang von motorischen Nervenzellen verursacht wird.

Neben den neuen Kandidaten, die der Konzern auf den Markt bringen will, sollen auch die bereits lancierten Mittel wie Cosentyx, Entresto und Gilenya über Zulassungserweiterungen das Umsatzpotenzial steigern.

