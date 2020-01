Novartis spannt mit britischem NHS zusammen

(AWP) Novartis (NOVN 91.06 0.01%) will zusammen mit dem britischen Gesundheitsdienst NHS künftig Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) in Grossbritannien bekämpfen. Die Grundlage für die geplante Zusammenarbeit liefert eine Absichtserklärung (Memorandums of Understanding – MOUs), die The Medicines noch vor der Übernahme durch Novartis ausgehandelt und unterzeichnet hatte, wie Novartis am Montagabend mitteilte.

Der aktuelle Vorschlag sieht eine Zusammenarbeit vor, in der drei Projekte zusammengeführt werden. Sie alle befassen sich direkt oder indirekt mit den Herausforderungen der Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Gesundheitswesen.

In den Vorschlägen geht es den Angaben zufolge vor allem um den Einsatz des cholesterinsenkenden Produktkandidaten Inclisiran von The Medicines. Er befindet sich derzeit in der Phase III der Entwicklung für Patienten mit Sekundärprävention. Der Zulassungsantrag in der EU soll im ersten Quartal erfolgen.

Im Falle einer Zulassung und einer vorteilhaften Bewertung durch die UK-Gesundheitsbehörde NICE soll Inclisiran zunächst im Rahmen einer Vereinbarung Patienten mit atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ASCVD) in der Sekundärprävention zur Verfügung gestellt werden.

Ein zweites Projekt sieht die Durchführung einer gross angelegten klinischen Studie vor, in der Inclisiran bei Patienten angewendet werden soll, bei denen ein hohes Risiko für ein erstes kardiales Ereignis (Primärprävention) besteht.

Das dritte Projekt sieht laut Novartis die Gründung eines Konsortiums aus Industrie und Wissenschaft vor, um Synergien bei der Herstellung von Oligonukleotid-Arzneimitteln wie Inclisiran zu prüfen.