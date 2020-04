Novartis steigt in therapeutische Games ein

(AWP) Der Pharmakonzern Novartis (NOVN 86.45 0.52%) übernimmt die auf Therapien von Augenkrankheiten spezialisierte US-Firma Amblyotech. Der Zukauf der Start-up-Firma sei bereits abgeschlossen, teilte Novartis am Montag mit. Angaben zu den finanziellen Details der Übernahme werden in der Mitteilung keine gemacht.

Amblyotech hat sich auf die Behandlung der Augenkrankheit Amblyopie spezialisiert und arbeitet dabei mit dem Videospielentwickler Ubisoft zusammen. Mit einem Videospiel sollen künftig Patienten mit bisher schwer behandelbarer Sehminderungen behandelt werden. Novartis werde weiter mit Ubisoft zusammenarbeiten, heisst es.

Insgesamt leiden den Angaben zufolge rund 3 Prozent der Weltbevölkerung unter Amblyopie. Im Falle einer Zulassung der von Amblyotech entwickelten Therapie, die auf aktiver Spiel und passiver Videotechnologie mit 3D-Brillen basiert, könnten Betroffene effektiv behandelt werden. Eine Reihe von Spielen sei in Entwicklung und später im Jahr soll laut Mitteilung eine Proof-of-Concept-Studie durchgeführt werden.

Grünes Licht für Studie mit Hydroxychloroquine

Novartis hat am Montag ebenfalls bekannt gegeben, dass sie eine klinische Studie mit dem Wirkstoff Hydroxychloroquine für die Behandlung von hospitalisierten Covid-19-Patienten fortsetzen will. Mit der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA sei ein entsprechendes Abkommen abgeschlossen worden, teilte Novartis am Montag mit.

Präklinische und klinische Studie hätten bisher gezeigt, dass Hydroxychloroquine bereits hospitalisierten Covid-19-Patienten helfen könne. Die Studie der Phase-III mit rund 440 Patienten in den USA soll nun die notwendigen wissenschaftlich basierten Untersuchungen ermöglichen.

Sollte Hydroxychloroquine für die Behandlung von Covid-19 zugelassen werden, will Novartis das intellektuelle Eigentum daran zur Verfügung stellen, um einen möglichst breiten Zugang zu ermöglichen. Ausserdem will Novartis bis zu 130 Millionen Dosen von Hydroxychloroquine im weltweiten Kampf gegen Covid-19 gratis zur Verfügung stellen.

Hergestellt wird Hydroxychloroquine von Sandoz, der Generika- und Biosimilar-Tochtergesellschaft von Novartis.