Novartis feilt an der Erfolgsformel

Der Pharmagigant stellt sich neu auf. Die Pharmasparte und das Onkologiegeschäft werden künftig im Bereich Innovative Medicines zusammengefasst, wie der Konzern am Montag mitteilte. Im gleichen Zug implementiert das Unternehmen zwei eigenständige Vertriebsorganisationen mit stärkerer geografischer Ausrichtung: Innovative Medicines US und Innovative Medicines International.

Split-up nach Regionen

Die Aufteilung nach Indikationsgebiet weicht nun also einer Aufteilung nach Regionen. Das kann durchaus Sinn ergeben, tickt doch der Markt in den USA vollkommen anders als der Rest der Welt. «Im wichtigen US-Markt ist Novartis nicht da, wo wir sie haben möchten», sagte Novartis-CEO Vas Narasimhan am Investoren-Call am Montag. Mit einer eigenständigen Geschäftseinheit in den USA peilt Narasimhan eine Position unter den fünf umsatzstärksten Pharmaunternehmen in den USA an.