Novartis-Tochter Sandoz erhält Zulassung

(AWP) Die Novartis-Tochter Sandoz hat in Zusammenarbeit mit Pear Therapeutics für die «reSET-O»-Behandlung die Zulassung von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten. Die digitale therapeutische Behandlung kommt bei erwachsenen Patienten im Bereich des Opiatmissbrauchs zum Einsatz.

Im Rahmen der im vergangenen April abgeschlossenen Kooperation mit der auf digitale Therapien spezialisierten Pear Therapeutics, werde Sandoz die Vermarktung von «reSET-O »übernehmen, teilte die Firma am Montagabend mit. Nachdem bereits die Behandlungsmethode «reSET» im November eingeführt wurde, soll die Einführung von «reSET-O» am US-Markt in den kommenden Tagen erfolgen.

Die «reSET-O»-Therapie basiert auf einer Reihe von interaktiven Therapielektionen. Jede Lektion bestehe aus einer kognitiven verhaltenstherapeutischen Komponente und weiteren Lernübungen, so die Mitteilung. Die Therapie-Lerninhalte werden in erster Linie per Text oder Audio vermittelt und können Videos, Animationen und Grafiken beinhalten.