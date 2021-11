Novartis trennt sich von Roche-Anteil

Während Jahren hat Novartis die Frage nach ihrer Roche-Beteiligung so beantwortet, wie es Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt im Interview mit FuW vor mehr als zwei Jahren getan hat: «Das ist für uns eine finanzielle Beteiligung mit einer strategischen Komponente.» Nun macht Novartis mit der Beteiligung Kasse, eine strategische Dimension in Bezug auf Roche hat die Transaktion offenbar nicht. Allerdings kann Novartis das Geld nun in weitere Zukäufe in spitzenmedizinischen Bereichen stecken, wie sie es zuvor regelmässig gemacht hat: Radionukleartherapie, Zell- und Gentherapie, siRNA. Dieses Jahr hat sie noch keine grösseren Deals angekündigt. Sie durchläuft eine Phase wichtiger Patentverluste und bräuchte mehr Produkte, um den erwarteten Umsatzverlust auszugleichen respektive wieder eine solidere Wachstumsperspektive zu bieten, die auch den Aktien Auftrieb geben würde. Bereits zugelassene Wirkstoffe zu kaufen oder solche, die kurz vor der Zulassung stehen, ist teuer. Novartis kann das Geld also gut gebrauchen. Roche hingegen überschreitet dieser Zeit die Schwelle zur Nettoliquidität. Sie ist netto also schuldenfrei und kann sich den 19-Mrd.-Fr.-Kauf locker leisten. Sie feiert ihr 125-Jahr-Jubiläum und wird die mit der Aktienvernichtung einhergehende Kapitalverdichtung gut als aktionärsfreundliche Geste verkaufen können. Ausserdem eliminiert sie einen Unsicherheitsfaktor. Für sie bestand das Risiko, dass Novartis das Paket, das 33% der Stimmen umfasst, an einen unangenehmen Investor verkauft. Die Transaktion scheint aus Sicht beider Konzerne positiv.

