Novartis verfehlt Studienziel

Dass die Zelltherapie Kymriah bei Patienten mit einem aggressiven Blutkrebs in relativ frühem Stadium nicht besser abgeschnitten hat, ist eine Enttäuschung. In vorherigen Studien hat die Behandlung mit modifizierten körpereigenen Abwehrzellen teilweise spektakuläre Resultate erzielt. So wurde eine stattliche Zahl schwerkranker Patienten, die zuvor bereits mehrere Medikamente erhalten hatten, komplett geheilt. Kymriah war der Hoffnungsträger für eine neue Kategorie von Behandlungen. Wie die meisten Ansätze vor ihr muss auch die Car-T-Zelltherapie schrittweise verbessert werden. Novartis will bald frühe Resultate von Therapien der nächsten Generation vorstellen. Dennoch dürfte Kymriah heute ein Stück ihres Nimbus als Wundermittel verlieren. Die Zürcher Kantonalbank schätzt, dass Novartis mit dem Scheitern der Studie 1 Mrd. $ an zusätzlichem Spitzenumsatz verloren geht. Mit den zugelassenen Indikationen sei aber weiterhin 1 Mrd. $ erreichbar.