Novartis verkauft Teile des US-Generikageschäfts

(AWP/KUE) Der Pharmakonzern Novartis (NOVN 79.52 0.08%) trennt sich von Teilen seines Generikaportfolios in den USA. Die Tochter Sandoz veräussert insbesondere ihr US-Dermatologiegeschäft sowie das Portfolio mit Generikatabletten an die indische Aurobindo Pharma, wie Novartis am Donnerstag mitgeteilt hat.

Der Kaufpreis liegt bei 0,9 Mrd. $ in bar, dazu kommt eine mögliche erfolgsabhängige Zahlung von 0,1 Mrd. Das verkaufte Geschäft erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von 0,6 Mrd. $. Es umfasse rund 300 Produkte sowie Entwicklungsprojekte.

Ein Novartis-Sprecher wollte auf Anfrage von AWP nicht kommentieren, ob weitere Teile des Sandoz-Portfolios in den USA noch zum Verkauf stehen.

Steigerung der Profitabilität erwartet

Analysten bemängelten, dass der Verkaufspreis relativ gering sei. «Allerdings wissen wir auch, dass der Preisdruck auf dem US-Generikamarkt grösser ist als von uns angenommen», schreibt Stefan Schneider von der Bank Vontobel (VONN 70 -0.28%) in einer Einschätzung.

Bruno Bulic von Baader Helvea betont, dass Aurobindo 750 Novartis-Mitarbeiter in den USA übernimmt, was eine brutale Schliessung von Produktionsstätten verhindert und womit die Schweizer zudem Restrukturierungskosten vermeiden. Unter dem Strich überwiegen die positiven Einschätzungen.

«Nach diesem Verkauf kann sich Sandoz ausschliesslich auf die profitablen Geschäftszweige im Generikageschäft fokussieren», schreibt Michael Nawrath, Analyst der Zürcher Kantonalbank, in einem Kommentar. Der Konzern kann sich so auf ein noch nie dagewesenes Profitabilitätsniveau mit Margen des Kernbetriebsgewinns (Ebit) von weit mehr als 30% hieven.

750 Mitarbeitende betroffen

Auch die Produktionsstätten in Wilson, North Carolina, sowie in Hicksville und Melville, New York, gehen an Aurobindo. In diesem Zusammenhang wechseln nach Abschluss der Transaktion rund 750 Mitarbeiter sowie die Aussendienstmitarbeiter für das Dermatologiegeschäft der Marke PharmaDerm zu den Indern.

Die Transaktion wird voraussichtlich im Lauf des Jahres 2019 abgeschlossen, teilte Novartis weiter mit.

Geschäft fokussieren

Sandoz wolle sich auf komplexe Generika, Mehrwertmedikamente und Biosimilars fokussieren, begründet Novartis den Schritt. Er stütze somit die Strategie, in den USA langfristig ein nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. «Mit dieser Transaktion fokussieren wir unser Geschäft», wird Sandoz-Chef Richard Francis zitiert.

Das Sandoz-Portfolio werde auch nach der Transaktion «substanzstark» sein. Es umfasse unter anderem Injektionspräparate, Atemwegpräparate und Ophthalmika.

