Novartis verklagt Amgen

(AWP/GAH) Novartis (NOVN 94.12 -0.08%) steht in einem weiteren Rechtsstreit mit Amgen (AMGN 192.32 -0.31%). Im Fokus steht eine Kooperationsvereinbarungen in der Migränetherapie. Wie der Basler Pharmakonzern am späten Donnerstagabend mitteilte, hat Amgen am 2. April eine Migräne-Kooperationsvereinbarung mit Novartis wegen einer angeblich wesentlichen Verletzung aufgekündigt. Novartis ficht diese Mitteilung an und hat Klage eingereicht, um Amgen von einer Beendigung der Vereinbarungen abzuhalten. Die Kooperation bleibt in Kraft, bis ein endgültiger Gerichtsentscheid erlassen wird.

Gemäss den Vorwürfen soll Novartis’ Einheit Sandoz unerlaubterweise mit der in Konkurrenz zum Migräneprodukt stehenden US-Gesellschaft Alder Biopharmaceuticals, noch während der Entwicklungsphase von Aimovig, einen Kontrakt geschlossen haben, bei dem es um die Herstellung und spätere Vermarktung dieses Migräneproduktes gehe.

Novartis bestreitet Vorwürfe

Novartis bestreitet die Verletzung der Vereinbarung «energisch». Um den «ungerechtfertigten Versuch» von Amgen zur Beendigung der Zusammenarbeit zu verhindern, habe man eine Klage eingereicht. Darin werde das Gericht aufgefordert zu bestätigen, dass Amgen kein Recht auf eine Kündigung der Verträge habe. Die Verträge blieben in Kraft, solange keine endgültige und verbindliche Gerichtsentscheidung diesbezüglich vorliege, so Novartis.

Novartis habe einen einzigartigen und etablierten neurowissenschaftlichen Ansatz und Know-how in die Zusammenarbeit eingebracht und erhebliche finanzielle Investitionen im Umfang von 870 Mio. $ in die Entwicklung und weltweite Vermarktung von Aimovig getätigt. «Novartis hält die Kündigung für ungerechtfertigt und ohne rechtlichen Grund», so der Konzern.

Laut Michael Nawrath, Analyst der Zürcher Kantonalbank, bleibt im Verborgenen, warum sich diese beiden Pharmaunternehmen nun in zwei Fällen bekämpfen, in denen es um Milliardenumsätze geht. Sandoz befindet sich bereits in einem Rechtsstreit mit Amgen um ein Biosimilar zu deren Rheumaprodukt Enbrel mit einem Umsatz von 8 Mrd. $. Die Produkte von Alder und von Novartis/Amgen seien sehr ähnlich, weswegen ZKB keinen Sinn in der Novartis vorgeworfenen Doppelstrategie sehe.

Zulassung in den USA und EU

Aimovig hat im vergangenen Jahr die behördlichen Zulassungen unter anderem in den USA und in der Europäischen Union (EU) erhalten. Das Mittel ist ein monoklonaler Antikörper, der den CGRP-Rezeptor hemmt – ein Rezeptor, der mit dem Schmerz in Zusammenhang mit Migränen verbunden ist.

Seit einer Transaktion im Jahr 2015 verfügt Novartis über die Vermarktungsrechte in Gebieten ausserhalb der USA, ausser Japan, wo Amgen die Rechte behält. Novartis verbucht Umsätze in diesen Gebieten und bezahlt Lizenzgebühren an das US-Unternehmen. Im Jahr 2017 wurde diese Vereinbarung erweitert, um auf die USA abzudecken, wo Aimovig gemeinsam von Novartis und Amgen vermarktet wird. Die Amerikaner verbuchen den Umsatz in den USA und bezahlen wiederum Lizenzgebühren an Novartis.

