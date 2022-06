Novartis verliert Patentstreit

(Reuters) Ein US-Berufungsgericht hat am Dienstag in einem Patentverletzungsstreit um das Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya gegen den Schweizer Pharmakonzern Novartis (NOVN 78.84 -1.00%) entschieden. Das Gericht, das für Streitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums zuständig ist, hob damit sein eigenes früheres Urteil in diesem Fall auf. Das Gericht befand das Novartis-Patent für ungültig und gab damit dem Antrag von HEC Pharm auf Herstellung einer Nachahmerversion der Arznei statt.

Gilenya war 2021 mit einem Verkaufserlös von 2,8 Mrd. $ der drittgrösste Umsatzbringer des Pharmariesen aus Basel.