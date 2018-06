Novartis-VRP: «Alles in allem haben wir kein Geld verloren»

Herr Reinhardt, warum passt Alcon nicht mehr ins Novartis-Konzept?

Die in Alcon enthaltenen Medizinaltechnik- und Kontaktlinsengeschäfte sind konsumorientierte Bereiche, die von den besonderen Stärken der Novartis nicht gross profitieren können. Wir sind ein innovationsgetriebenes Pharmaunternehmen, das sich auf neue Wirkstoffe konzentrieren möchte. Dafür verwenden wir unsere Ressourcen.

Warum übergeben Sie Alcon an die Aktionäre bzw. warum haben Sie die Tochter nicht an einen Konkurrenten verkauft?

Wir sind zum Schluss gekommen, dass der Spin-off die beste Option ist, vor allem für unsere Aktionäre. Wir haben nach strategischen Käufern Ausschau gehalten, aber da hat sich nichts angeboten, was wirklich attraktiv gewesen wäre. Alcon hat halt eine gewisse Grösse.

Ist der Spin-off im Gegensatz zu einem Börsengang ein Zeichen dafür, dass Sie im Biotech-Sektor derzeit keine grösseren ­lukrativen Übernahmeobjekte finden?

Wir haben vor nicht allzu langer Zeit zwei Biotech-Unternehmen akquiriert. Ich würde nie ausschliessen, dass wir weitere Käufe machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, und die könnten wir auch machen. Wir werden uns dabei weiterhin, wie wir das in unserer Strategie festgelegt haben, auf Bolt-on-Akquisitionen im einstelligen Milliardenbereich konzentrieren.

Wird es zu einem Abschreiber beim Goodwill von Alcon kommen?

Nach unserer gegenwärtigen Einschätzung wird es zu keiner Abschreibung oder Wertminderung beim immateriellen Vermögen von Alcon kommen.

Wird Novartis Schulden auf Alcon trans­ferieren?

Ja. Wie viel das ist, müssen wir zuerst noch evaluieren.

Per Ende 2017 stand Alcon mit 20 Mrd. $ in den Büchern. Ist das die Bewertung, die Sie erwarten?

Darüber möchte ich nicht spekulieren.. In der Vergangenheit wurden Werte von 20 bis 30 Mrd. genannt, ich nehme an, es wird irgendwo in diesem Rahmen sein. Wie viel es dann sein wird, wird man ­sehen, wenn man Dinge wie auch ­Schulden und anderes quantifizieren kann.

Würden Sie rückblickend betrachtet ­Alcon als gutes Investment bezeichnen?

Was vor zehn Jahren noch als attraktives Investment erschien, hat sich in einem sich ändernden Marktumfeld anders entwickelt, als man sich das einst erhofft hatte. Aber wir schaffen mit dem Spin-off einen Weltmarktführer, der sich sehr gut weiterentwickeln wird. Wir behalten zudem das Pharmageschäft, das hervorragend in unser Portfolio passt. Deshalb glaube ich, dass nach bald zehn Jahren eine sehr gute Lösung gefunden wurde, die im Interesse aller ist, speziell unserer Aktionäre.

Aber haben Sie mit der Akquisition unter dem Strich auch Geld verdient?

Diese Kalkulation ist etwas schwierig zu machen, weil Alcon mehrmals umgebaut wurde. Ich würde sagen, alles in allem haben wir kein Geld verloren.

Warum folgt die Abspaltung erst 2019 und nicht schon heute?

Das hat technische Gründe. Wir müssen die Abspaltung öffentlich bekunden. Das geht einfach nicht früher. Ausserdem müssen noch diverse Entkopplungsaktivitäten unternommen werden.

Mit der Abspaltung von Alcon schliessen Sie die grösste Baustelle im Konzern. Sind Sie am Ende Ihres Bauplans für die neue Novartis angekommen?

Den primären Fokus haben wir nun. Jetzt müssen wir ihn weiter bearbeiten und stärken. Ich gehe davon aus, dass es in der Innovation und der Digitalisierung weitere Zukäufe gibt. Das ist unsere Zukunft.

Was ist mit der Roche-Beteiligung?

Hierzu gibt es keine neuen Informationen. Für uns ist es eine finanzielle Beteiligung mit einer gewissen strategischen Komponente. Warum sind zwei Kotierungen geplant? Wir glauben, es ist die beste Lösung, wenn man den Aktionären sowohl in der Schweiz als auch in den USA direkten Zugang bietet, so wie bei Novartis.