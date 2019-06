Novartis wartet mit positiven Daten auf

(AWP) Der Pharmakonzern Novartis (NOVN 87.47 1.59%) hat im Rahmen der derzeit laufenden Asco-Fachkonferenz neue Daten zum Krebsmittel Kisqali vorgelegt. Demnach lag die Überlebensrate bei Frauen mit einer bestimmten Form von Brustkrebs, die eine Kisqali-Kombinationstherapie erhielten, bei gut 70%, wie Novartis am Samstag mitteilte.

Den Angaben zufolge ist Kisqali der einzige CDK4/6-Inhibitor, der ein überlegenes Gesamtüberleben bei fortgeschrittenem Brustkrebs zeigt. In der Studie wurde Kisqali als Erstbehandlung mit einer Antihormontherapie (endokrine Therapie) kombiniert. Die Wirksamkeit wurde mit einer reinen Antihormontherapie verglichen. Behandelt wurden prä- und perimenopausale Frauen, die an fortgeschrittenem oder metastasierendem HR+/HER2- Brustkrebs leiden.

Laut Mitteilung sind die Daten als statistisch signifikant einzustufen. Zusammen mit der Präsentation am Asco-Kongress hat Novartis sie auch im “The New England Journal of Medicine” veröffentlicht.

Wie John Tsai, Global Head of Novartis Drug Development and Chief Medical Officer, in einer Telefonkonferenz mit Journalisten erklärt, gilt der Gesamtüberlebensvorteil als der “Goldstandard” in Krebsstudien. Gerade bei metastasierendem Brustkrebs mit HR+/HER2 sei er aber schwierig zu erreichen.

Wie Tsai auch betont, gehört fortgeschrittener Brustkrebs bei prämenopausalen Frauen zu den häufigsten Ursache für Krebstod bei Frauen im Alter von 20-59 Jahren.

Kisqali ist bereits in mehr als 75 Ländern zur Behandlung von Frauen in verschiedenen Stadien der Menopause zugelassen, die an fortgeschrittenem oder metastasierendem HR+/HER2- Brustkrebs leiden.

Novartis publiziert positive Daten zu Xolair Novartis hat positive Daten zu seinem Mittel Xolair publiziert. In zwei Phase-III-Studien seien die Anzahl von nasalen Polypen bei Erwachsenen mit chronischer Rhinosinusitis reduziert worden, teilt Novartis am Montag mit. Wichtige co-primäre und sekundäre Endpunkte der Studien seien erreicht worden.



Bezüglich Sicherheitsprofil habe Xolair gegenüber früheren Studien ein konsistentes Sicherheitsprofil aufgewiesen und der Wirkstoff sei im allgemeinen gut vertragen worden, heisst es weiter. Die detaillierten Daten sollen an einem anstehenden wissenschaftlichen Kongress präsentiert werden.



Xolair ist den Angaben zufolge als verschreibungspflichtiges Medikament bereits in mehr als 90 Ländern zur Behandlung von Nesselfieber zugelassen. In den USA arbeitet Novartis bei der Vermarktung und Weiterentwicklung mit der Roche-Tochter Genentech zusammen. Noch keine Zulassung hat Xolair bei der Indikation chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen.

Die komplette Historie zu Novartis finden Sie hier. »