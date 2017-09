Novartis will angeblich in der Radiopharmazie zukaufen

(AWP) Dem Pharmakonzern Novartis (NOVN 82.8 0.49%) wird ein Interesse an dem französischen Unternehmen Advanced Accelerator Applications (AAA) nachgesagt.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht auf Donnerstag unter Berufung auf Quellen berichtete, die mit dem Vorgang vertraut sind, ist Novartis auf die Franzosen, die vor allem im Bereich Radiopharmazie aktiv sind, zugegangen. Gegenüber AWP ein Novartis-Sprecher, man kommentiere Marktgerüchte nicht.

Dem Bloomberg-Bericht zufolge ist Novartis auf AAA zugegangen und man hat Gespräche über eine mögliche Transaktion mit dem Unternehmen geführt. Dabei habe der Schweizer Pharmakonzern um Anonymität gebeten, um zu verhindern, dass noch weitere potenzielle Interessenten auf die Franzosen zugehen.

Novartis geht Partnerschaft mit UC Berkeley ein (AWP) Der Pharmakonzern Novartis geht mit der Universität von Kalifornien in Berkeley eine Forschungspartnerschaft ein. Die gemeinsame Forschung adressiert insbesondere Krankheiten, für die es bisher keine Medikamente gibt, wörtlich heisst es dazu «undruggable disease targets». Dabei handelt es sich insbesondere um Infektionskrankheiten und verschiedene Arten von Krebs, wie Novartis am Donnerstag mitteilt.



Die Zusammenarbeit mit den Forschern von Berkeley soll die Entwicklung neuer Technologien zur Entdeckung von Behandlungsmethoden der nächsten Generation voranbringen, so Novartis. Im Blick sei dabei eine riesige Zahl an Krankheiten wie Krebs und andere, für die bisher galt, dass dagegen keine Medikamente entwickelt werden könnten. Auf Basis der zuletzt deutlich gestiegenen Börsennotierung habe AAA eine Marktkapitalisierung von etwa 2,6 Mrd. $. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Radiopharmazeutika, also radioaktiven Mittel spezialisiert, die vor allem in der Diagnostik, speziell auch bei Krebs, eingesetzt werden.

Der Bloomberg-Bericht kommt nur wenige Tage nachdem die «Financial Times» ein Interview mit dem angehende Chef Vasant Narasimhan veröffentlicht hat. Darin hatte der Manager betont, dass er die Zukunft des Pharmaunternehmens auch in der voranschreitenden Digitalisierung sehe.

Vor diesem Hintergrund erklärte Narasimhan, sein Fokus werde darauf liegen, stärker mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, oder solche zu übernehmen, die sich auf Gebiete wie künstliche Intelligenz und Datenanalyse spezialisiert haben.

Damit folgt er dem noch-CEO Joseph Jimenez, der zuletzt ebenfalls immer wieder betont hatte, dass Novartis in diesen Bereichen nach geeigneten Ergänzungen suche.

