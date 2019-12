Novavest-CEO: Ein Unternehmer durch und durch

«Eine Branche mit Drive», so bezeichnet Peter Mettler die Schweizer Immobilienwirtschaft. Und der Neunundfünfzigjährige wirbelt da mitten drin: als Inhaber und CEO des Projektentwicklers Mettler2Invest, als CEO des Börsenneulings Novavest und als Gründer und CEO von SenioResidenz. Allen diesen Gesellschaften ist ein Grundsatz gemein, sie wollen Wachstumschancen wahrnehmen.

Kontinuierlich und gleichzeitig kontrolliert soll es vorwärtsgehen. Die Chancen des heute in Teufen AR wohnhaften Unternehmers stehen gut. Aus seinem Netzwerk, das er sich in über dreissig Jahren Tätigkeit in der Bauwirtschaft erarbeitet hat, fliegen ihm immer wieder Kaufangebote zu, bevor die Liegenschaften offiziell auf den Markt kommen.