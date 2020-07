Novavest erweitert Immobilienportfolio

(AWP) Das Immobilienunternehmen Novavest (NREN 44.9 0%) Real Estate hat sechs Liegenschaften in Basel und je eine in St. Gallen und im luzernischen Obernau erworben. Damit wird das Portfolio um insgesamt rund 66 Mio. Fr. erweitert, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte.

Bei den in Basel erworbenen Objekten handelt es sich um fünf Wohnliegenschaften und eine Wohn-/Geschäftsliegenschaft. Das Portfolio umfasst insgesamt 111 Wohnungen sowie kleinere Büro- und Gewerbeflächen. Die Soll-Mietzinseinnahmen der vollvermieteten Liegenschaften belaufen sich laut Mitteilung auf rund 1,7 Mio. Fr. pro Jahr. Die Gesamtinvestitionskosten für den Kauf der Liegenschaften betragen rund 43 Mio. Fr.

In St. Gallen wiederum wurde eine Wohnliegenschaft mit 16 Wohnungen und in Obernau mit 32 Wohnungen erworben. Die beiden Objekte generieren Soll-Mietzinseinnahmen von rund 0,9 Mio. Fr. Die Gesamtinvestitionskosten beziffert das Unternehmen auf rund 23,3 Mio.

Die komplette Historie zu Novavest finden Sie hier.»