Novavest steigert sich deutlich

Novavest hat die Expansionsphase 2020 gut verdaut. Der Ausbau des Portfolios führte zu mehr Mieteinnahmen und stellt nun eine gute Basis für künftiges Wachstum dar. Dennoch agiert Novavest umsichtig und will den Portfolioausbau in Richtung 1 Mrd. Fr. Marktwert nicht überstürzen, sondern kontrolliert angehen. Mit fast zwei Dritteln der Einnahmen aus dem Segment Wohnen ist das Unternehmen defensiv aufgestellt und wirtschaftlichen Schwankungen weniger ausgesetzt. Das hat sich im Pandemiejahr 2020 bewährt. Unter den grösseren gewerblichen Mietern sind SBB und Spitäler zu nennen, was ebenfalls für Einkommensstabilität sorgt. Dass solche Immobilienanlagen auf Investoreninteresse stossen, hat der Erfolg in der Kapitalerhöhung gezeigt. Die Aktien verkehren auch mit einem Aufschlag zum inneren Wert, was längst nicht für alle Unternehmen mit ähnlich grossem Marktwert gilt. Allerdings ist der Handel in Novavest nicht eben liquid. Die Dividendenrendite von 3,6% stellt im Immobiliensegment guten Durchschnitt dar.