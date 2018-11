Bald wählen sie wieder: Die 200 Abgeordneten des Nationalrats und die 46 des Ständerats werden – als Vereinigte Bundesversammlung – am 5. Dezember zwei neue Mitglieder des Bundesrats bestimmen. Das sind immer «Highlights» im oft eher drögen Berner Politikbetrieb, obwohl es nur selten zu Überraschungen kommt, voraussichtlich auch dieses Mal nicht. Alles steht im Zeichen grosser Kontinuität: Erstmals traten die beiden Parlamentskammern vor 170 Jahren zusammen, am 6. November 1848, im Jahr der europäischen Revolutionen (in der Schweiz glückte sie, mit der neuen Verfassung nach amerikanischem Vorbild). Am 16. November wählten die Parlamentarier den ersten Bundesrat, also die sieben Mitglieder der neuen Landesregierung: Jonas Furrer, Ulrich Ochsenbein, Henri Druey, Josef Munzinger, Stefano Franscini, Friedrich Frey-Herosé, Wilhelm Naeff. Lauter Männer, lauter Freisinnige. Nächste Woche werden Bundesratsmitglied Nr. 118 und 119 auserkoren, wahrscheinlich zwei Frauen. Der «Tatort» Nationalratssaal, nunmehr altehrwürdig, konnte erst 1902 bezogen werden. Die Chancen, dass hier auch 2102 noch Bundesräte gewählt werden, stehen nicht mal so schlecht. Berner Routine hat ihren Charme.