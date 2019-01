Nun hängt alles von der Stiftung ab

Seit Jahren rechnen Anleger mit einer Ergebnisverbesserung bei Panalpina (PWTN 177 0.23%). Die Aktie ist deshalb schon lange hoch bewertet. Doch Jahr für Jahr wurden die Anleger enttäuscht. Der Turnaround lässt bis heute auf sich warten. Panalpina ist nach wie vor nur halb so profitabel wie der Schweizer Konkurrent Kühne + Nagel. Die Seefracht schrieb zuletzt gar rote Zahlen.

Seit dieser Woche zeichnet sich für die Panalpina-Aktionäre neben dem Warten auf den Turnaround eine zweite Option ab: Ihren Anteil dem dänischen Logistiker DSV (DSV 510.8 -0.31%) andienen. Ob der Deal zustande kommt, hängt letztlich vom grössten Panalpina-Aktionär, der Ernst-Göhner-Stiftung, ab. Sie will sich nicht zum Kaufangebot äussern, teilt aber mit, die Statuten würden einen Verkauf nicht grundsätzlich ausschliessen.

Der Namensgeber der Stiftung, Ernst Göhner, hat das Aktienpaket in den 60er-Jahren selbst gekauft. Sein Vermögen erwirtschaftete er mit einem Baukonzern, der heute Teil von Implenia (IMPN 34.82 -3.6%) ist. Beim Panalpina-Paket handelt es sich um die bedeutendste Beteiligung der Ernst-Göhner-Stiftung. Es beschert ihr jährlich einen Dividendenregen, mit dem unter anderem kulturelle und soziale Projekte unterstützt werden.

Hohe Ausschüttungsquote

Panalpina schüttet einen hohen Teil ihrer Einnahmen an die Aktionäre aus. Letztes Jahr erhielt die Stiftung rund 40 Mio. Fr. an Dividenden. Damals zahlte Panalpina den Aktionären sogar mehr aus, als sie an Gewinn erwirtschaftete. Möglich machen das eine hohe Nettoliquidität und eine solide Bilanz.

Würde die Ernst-Göhner-Stiftung ihren Anteil DSV andienen, erhielte sie 600 Mio. Fr. in bar sowie rund 17 Mio. DSV-Aktien. Damit wäre die Stiftung mit einem Anteil von rund 8% die grösste Aktionärin des fusionierten Konzerns. Allerdings dürften die jährlichen Dividendeneinnahmen deutlich geringer ausfallen als bei Panalpina. DSV schüttete in den letzten Jahren nur etwa einen Achtel ihres Gewinns an die Aktionäre aus.

Wird eine gleichbleibende Ausschüttungsquote vorausgesetzt, dürften sich die Dividendeneinnahmen der Stiftung auf jährlich etwa 10 Mio. Fr. reduzieren, wie Berechnungen der «Finanz und Wirtschaft» zeigen. Die geringeren laufenden Einnahmen muss die Stiftung abwägen gegen den Vorteil, Aktionärin eines bislang sehr erfolgreichen Unternehmens zu werden. Der fusionierte Konzern dürfte zudem von den im kompetitiven Markt immer wichtigeren Skaleneffekten profitieren.

In der Vergangenheit galt die Ernst-Göhner-Stiftung als Bollwerk gegen eine Übernahme. Doch die Tatsache, dass Panalpina aktiv über das Kaufangebot von DSV informiert hat, stellt diese Annahme in Frage. Wie ein Analyst der Bank Berenberg festhält, ist es unwahrscheinlich, dass Panalpina ohne Wissen oder Einverständnis ihrer Hauptaktionärin über das Angebot informiert hat. Dazu kommt, dass Panalpina es wohl vorgezogen hätte, das Angebot direkt und ohne Information der Öffentlichkeit abzulehnen, wenn die Stiftung eine Übernahme ohnehin ausschliessen würde.

Andere Aktionäre haben bereits verlauten lassen, dass sie das Angebot begrüssen. So teilte die zweitgrösste Aktionärin, die schwedische Beteiligungsgesellschaft Cevian Capital, Bloomberg mit, dass das Angebot von DSV eine «klare industrielle Logik» habe.

Es wäre eine «grossartige Kombination», die «signifikante Synergien» liefern würde, sagte Lars Förberg von Cevian in einem Interview mit Bloomberg TV. Eine Fusion hätte das Potential, «viel Wert» zu kreieren. «Es liegt ein Angebot auf dem Tisch; die Leute verstehen, dass es Sinn macht, es gibt eine Reaktion des Marktes. Der Verwaltungsrat muss nun seinen Job machen und die verschiedenen Möglichkeiten analysieren, um DSV zu gegebener Zeit zu antworten», so Förberg.

«Ökonomisch sinnvoll»

Auch der viertgrösste Aktionär, die US-Fondsgesellschaft Franklin Templeton, wäre einem Verkauf wohl nicht abgeneigt. Portfoliomanager Ed Lugo teilte «Finanz und Wirtschaft» mit, das Angebot mache «ökonomisch für alle involvierten Parteien Sinn». Er ist der Ansicht, dass es auch dann zu einer Konsolidierung kommen werde, wenn sich Panalpina entscheide, alleine zu bleiben. «Entweder wird Panalpina andere Unternehmen aufkaufen oder selbst zu einem späteren Zeitpunkt aufgekauft werden», so Lugo. «Wir sind zuversichtlich, dass das Management alle Optionen in Betracht zieht», teilt er weiter mit. Der drittgrösste Aktionär, Artisan Partners, wollte sich nicht äussern.

Für Panalpina-Aktionäre stellt sich die Frage, ob sie den Kurssprung vom Mittwoch realisieren und verkaufen oder auf einen Übernahmekampf und weiter steigende Kurse spekulieren. Ein Verkauf erscheint für durchschnittlich risikofähige Anleger sinnvoll. Der Grossteil der möglichen Kursgewinne dürfte erreicht sein, und dass es zu einem Übernahmekampf kommt, ist keineswegs gewiss. Zudem könnte das vorliegende Angebot auch abgelehnt werden, was den Kurs einbrechen liesse.