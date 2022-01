Nur ein Schritt: von Cloud-Spielen ins Metaversum

Mit dem Kauf von Activision Blizzard stärkt Microsoft ihre Gaming-Sparte. Bereitet sich in einem zweiten Schritt aber auch auf das Metaversum vor, die nächste, begehbare Form des Internets, an der gerade viele Firmen arbeiten. Mit der Akquisition von Activision, der grössten in der Konzerngeschichte, hat der Cloud- und Softwarekonzern seine Ausgangsposition auf einen Schlag verbessert. Die Karten in der Branche werden neu gemischt – und sowohl für Cloud Gaming als auch das Metaversum hat niemand derzeit mehr Asse in der Hand als Microsoft.