Nur langsamer Schuldenabbau

Die Coronapandemie flaut offensichtlich ab. Das ist die gute Nachricht. Sie darf aber nicht darüber hinwegtäuschen – und das ist die schlechte Nachricht –, dass die Folgen der bundesrätlichen Coronapolitik noch über Jahrzehnte hinweg spürbar bleiben werden. Das gilt nicht nur für die in Mitleidenschaft gezogenen Strukturen der Wirtschaft und für soziale Verwerfungen, sondern auch für den Zustand des Bundeshaushalts.

Die Zahlen haben Dimensionen angenommen, die zuvor für undenkbar gehalten wurden. Die Bundeskasse schloss das Jahr 2020 mit einem Defizit von 15,8 Mrd. Fr. ab. Für das laufende Jahr ist ein Fehlbetrag von rund 20 Mrd. Fr. zu erwarten – eine genaue Schätzung ist derzeit noch schwierig. Sicher ist eines: Die Nettoschulden des Bundes werden über die Jahre 2020/21 zusammen um mindestens 30 Mrd. Fr. steigen, wobei das eine eher zurückhaltende Schätzung sein dürfte.

Da stellt sich gebieterisch die Frage nach dem Schuldenabbau. Zumindest derzeit scheint Einigkeit zu bestehen, dass dieser Schuldenberg nicht einfach den kommenden Generationen überlassen werden darf. Die Schuldenbremse, die ihre segensreiche Wirkung gerade in dieser Krise unter Beweis gestellt hat, erfordert grundsätzlich einen Abbau der zu hohen Verschuldung über sechs Jahre hinweg. Das wird mit diesen Grössenordnungen nicht möglich sein. Eine Erstreckung des Schuldenabbaus ist möglich und ausdrücklich vorgesehen.

Der Bundesrat hat schon angekündigt, das Finanzhaushaltgesetz zu diesem Zweck entsprechend anzupassen, er will im Sommer einen Vorentwurf in die Vernehmlassung schicken. Nun hat sich die Finanzkommission des Nationalrats schon dazu geäussert, wie sie sich das vorstellt. In einem Schreiben an den Bundesrat setzt sie sich für einen Schuldenabbau über mindestens fünfzehn Jahre hinweg ein.

Ein Abbau von 2 Mrd. Fr. pro Jahr erscheint grundsätzlich machbar – ohne Steuererhöhungen. Sollten die Coronaschulden allerdings noch weiter wachsen, was gewiss nicht auszuschliessen ist, müsste der Rückgriff auf zusätzliche Steuereinnahmen erfolgen. Das wäre aus gesamtwirtschaftlicher Sicht problematisch: Gerade in einer konjunkturell heiklen Situation würde die Wachstumskraft der Wirtschaft gehemmt.

Wer allerdings meint, der Schuldenabbau gemäss Vorschlag der Finanzkommission sei problemlos zu haben, dürfte sich täuschen. Die Vorgabe der Kommission bedeutet nichts anderes, als dass der budgetäre Handlungsspielraum über die vorgegebene Zeitspanne markant eingeschränkt wird. So wird der grosszügige Ausbau etwa der Sozialversicherungen oder der Infrastrukturen vorerst hintanstehen müssen. Viele Politiker dürften sich mit einer erhöhten ausgabenpolitischen Disziplin schwertun. Sie sehen ihre Berufung eher im Ausgeben von Geld denn im Sparen. Verteilkämpfe sind programmiert.