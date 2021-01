Nur Roche und Novartis spielen ganz vorne mit

Die grossen Tech-Unternehmen dominieren das Börsengeschehen, besonders in den USA. Das ist kein Zufall. Sie treiben in vielen Bereichen Innovation und Digitalisierung voran und geben dafür mit Abstand am meisten für Forschung und Entwicklung (F+E) aus. Mit Alphabet, Microsoft, Huawei, Samsung und Apple stehen die Giganten an der Spitze der forschungsintensivsten Konzerne dieser Welt.

Erst auf dem sechsten Platz folgt mit dem Autobauer Volkswagen ein erster Vertreter der Old Economy. Das am Dax kotierte grösste deutsche Unternehmen hat 2019 rund 14,3 Mrd. € in F+E investiert. Zum Vergleich: Der Spitzenreiter, der US-Internet-Konzern Alphabet, der unter anderem die Suchmaschine Google betreibt, ganze 23,2 Mrd. € – das ist so viel, wie ABB im gesamten letzten Geschäftsjahr eingenommen hat.