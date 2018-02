«Nur schonungsloses Rechnen hilft»

Die Steuerreform in den USA hat Folgen für die ganze Wirtschaftswelt. Und für hiesige Unternehmen ganz besonders: Die Schweiz ist der sechstgrösste Investor in den Vereinigten Staaten und der fünftgrösste ausländische Steuerzahler. Inwieweit profitieren Schweizer Gesellschaften mit Präsenz in den USA von einer niedrigeren Steuerlast? Wer gewinnt, wer verliert?

Die Gesetzesänderung namens US Tax Cuts and Jobs Act gilt per Anfang 2018. Für Unternehmen werden relevante steuerliche Parameter neu definiert: der Steuersatz, die Bemessungsgrundlage und die Behandlung konzerninterner Transaktionen. Das mit Abstand wichtigste Element ist die Senkung des Gewinnsteuersatzes von 35 auf 21% auf Bundesebene. Dadurch machen die USA im internationalen Vergleich einen grossen Sprung nach vorn.