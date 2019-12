Obligationen à la carte: nachhaltig, flexibel und kostengünstig

Wenn Investoren beim Obligationen-Investment drei Wünsche frei hätten, welche wären das? «Mehr Flexibilität, um Chancen rasch nutzen zu können. Geringere Kosten, um von den Erträgen mehr zu behalten – und nachhaltig soll das Investment auch sein», sagt Beat Frühauf, Head ETF & Index Business Institutional Clients bei BlackRock Schweiz. Und er stellt auch gleich die neueste Innovation aus dem Bereich der ESG-Bond-ETFs vor: einen nachhaltigen ETF auf Hochzinsobligationen von iShares.

Herr Frühauf, die Rolle und Bedeutung von Obligationen im Portfolio von Investoren hat sich geändert. Wie sehen Sie das aus heutiger Perspektive?

Beat Frühauf: Jahrzehntelang galten Obligationen bei vielen Investoren als eher «langweilige» Anlageklasse im Portfolio. Sie dienten als Stabilitätsanker, der regelmässige Erträge beisteuerte. Das Obligationen-Portfolio war im Vergleich zum Aktien-Portfolio häufig weniger diversifiziert, viele Investoren haben kaum taktische Eingriffe vorgenommen. Heute, mit den langanhaltenden Niedrigzinsniveaus in den meisten entwickelten Volkswirtschaften, hat sich die Situation grundlegend geändert. Obligationen verschiedenster Marktsegmente werden mitunter taktisch sehr flexibel eingesetzt.

Inwiefern ist diese Veränderung bei den Anforderungen von Investoren ein Impuls für die rasante Entwicklung der Obligationen-ETFs?

Beat Frühauf: Wachsende Einsatznotwendigkeiten in fortschrittlichen Portfoliokonstruktionen und damit wachsende Nachfrage besonders aus dem Bereich institutioneller Investoren bilden die Haupttriebfeder der rasanten Entwicklung von Obligationen-ETFs. Schon heute umfasst der Markt weltweit mehr als eine Billion US-Dollar. Nach Schätzungen von BlackRock könnte er sich in den nächsten fünf Jahren exponentiell entwickeln. Bis 2024 wäre demnach ein Wachstum auf über zwei Billionen US-Dollar möglich1. Dahinter steht vor allem: Investoren sehen sich in diesen Zeiten niedrigster Zinsen zunehmend gezwungen, ihr Obligationen-Portfolio systematisch weiter zu diversifizieren und auch flexibel Anpassungen vorzunehmen mit dem Ziel, die raren Chancen zu nutzen oder Risiken abzuwehren.

Und das macht ETFs zu einem Anlagevehikel, das für Obligationen-Investoren besonders gut in die heutige Zeit passt?

Beat Frühauf: Ja, denn ETFs stehen für die Möglichkeit, Positionen im Portfolio schnell, transparent und kostengünstig aufzubauen. Drei Eigenschaften, die heute auch im Obligationen-Markt besonders gefragt sind. Kosten spielen dabei eine wichtige Rolle, wenn Erträge ein knappes Gut und schwer zu finden sind. Unsere Palette an Obligationen-ETFs haben wir entsprechend in den letzten Jahren systematisch ausgebaut. Mithilfe der ETFs von iShares sind für Investoren heute auch ertragreichere Obligationen-Segmente wie Schwellenländer- oder Hochzinsobligationen zugänglich. Und auch mit nachhaltigen ETFs kann man bei iShares heute unterschiedlichste Bereiche des Obligationen-Marktes im eigenen Portfolio abbilden.

Die Nachhaltigkeit ihrer Investments gehört bei immer mehr Anlegern heute zum Anforderungskatalog. Sieht man nun auch auf der Obligationen-Seite steigende Nachfrage seitens der Anleger?

Beat Frühauf: Selbstverständlich. Wir sind überzeugt: Nachhaltiges Investieren, das ESG-Kriterien berücksichtigt, wird heute mehr und mehr von Investoren gewünscht. Ausgehend von institutionellen Investoren, die ESG zunehmend zum Pflichtbestandteil ihrer Ausschreibungen machen, ist auch bei privaten Anlegern ein Paradigmenwandel zu beobachten. Zum anderen können wir inzwischen mit ETFs Investitionsmöglichkeiten bereitstellen, die nach ESG-Kriterien gescreent sind und dennoch in Bezug auf ihre Investmenteigenschaften wie durchschnittliche Duration oder Ratings kaum von den Eigenschaften klassischer Obligationen-Indizes zu unterscheiden sind. Damit hat sich die Fragestellung verändert. Die Frage lautet nicht mehr: Warum soll ich nachhaltig investieren? Sondern: Warum nicht? Weil sich ESG-ETFs auf Obligationen somit nahtlos in die Asset-Allocation-Strukturen von Portfolios einbauen lassen, treiben wir die Entwicklung nunmehr mit Innovationen voran.

Die neueste Entwicklung: Der erste ESG-ETF für Hochzinsobligationen im Schweizer Markt kommt von iShares. Was steckt dahinter?

Beat Frühauf: Wenn Investoren heute diversifizierter in Obligationen investieren als je zuvor und gleichzeitig nachhaltig anlegen möchten, brauchen sie Angebote jenseits von Staatsanleihen und Investment Grade Corporate Bonds. Gerade High Yield Bonds können – bei natürlich höheren Bonitäts- und Ausfallrisiken – als Beimischung in Portfolios höhere Erträge für Investoren erschliessen helfen. Wir haben deshalb unsere Palette an ESG-Obligationen-ETFs neben Angeboten für Emerging Market-Obligationen nunmehr um High Yield-Obligationen erweitert.

Was sind die Vorteile der High Yield-ESG-ETFs von iShares?

Beat Frühauf: Mit vergleichbaren Durationen, Ratings und Ertragserwartungen können Investoren mithilfe unserer High Yield-Corporate-ESG-ETFs den CO2-Abdruck ihres Obligationen-Portfolios um mehr als 50 % gegenüber einer Anlage mit Standard-Benchmarks verringern2 – und das ohne höhere Kosten im Sinne der Total Expense Ratio im Vergleich zu entsprechenden anderen High Yield-ETFs von iShares3. Mit unseren verschiedenen Hochzins-ESG–ETFs haben Investoren Zugang zum weltweiten Markt von Obligationen in US-Dollar oder Euro mit Non-Investment-Grade-Rating.

Wie werden die Portfolios dieser ETFs konstruiert?

Beat Frühauf: Die Basis bildet ein traditioneller High Yield-Index. Aus diesem Index werden zunächst all die Unternehmen herausgenommen, die nach definierten Vorgaben in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Herstellung militärischer Waffen, Glücksspiel oder zum Beispiel Kraftwerkskohle aktiv sind. In einem zweiten Schritt werden dann noch Unternehmen herausgefiltert, die einen MSCI ESG-Score von BB oder schlechter aufweisen oder von MSCI mit einen Kontroversitäts-Score von 0 bewertet werden. Im Umkehrschluss fliesst das Kapital in solche Unternehmen, die eine Vorreiterrolle in ihren Branchen in Bezug auf ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensverhalten einnehmen. Diese Unternehmen werden nach Marktkapitalisierung gewichtet und bilden so ein unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und insbesondere bei CO2-Emissionen attraktiveres Portfolio.

Herr Frühauf, wir danken für das Gespräch.

Fondsspezifische Informationen

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)

Konzentrationsrisiko, Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Schwellenländerrisiko, Aktienrisiko, Ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG) Risiken, Liquiditätsrisiko, Anlagen ohne Investment – Grade, Risiko in Bezug auf kleinere Unternehmen

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)

Konzentrationsrisiko, Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Schwellenländerrisiko, Aktienrisiko, Ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG) Risiken, Liquiditätsrisiko, Anlagen ohne Investment – Grade, Risiko in Bezug auf kleinere Unternehmen

Beschreibung der Fondsrisiken

Konzentrationsrisiko

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen.

Kontrahentenrisiko

Die Insolvenz von Unternehmen, die Dienstleistungen, wie die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen, oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann die Anteilsklasse Verlusten aussetzen.

Kreditrisiko

Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Kann ein Finanzinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, werden seine Vermögenswerte von den entsprechenden Behörden gegebenenfalls einer Wertberichtigung unterzogen oder umgewandelt (so genannte „Bail-in-Verbindlichkeiten“), um das Institut zu retten.

Schwellenländerrisiko

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögensgegenständen, ausfallende oder verzögerte Liefg von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds.

Aktienrisiko

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.

Ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (ESG) Risiken

Unternehmen, die sich mit bestimmten, nicht mit ESG-Kriterien vereinbaren Aktivitäten befassen, werden nur dann aus dem Referenzindex ausgeschlossen, wenn diese Aktivitäten die vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerte übersteigen. Anleger sollten deshalb vor einer Anlage in den Fonds eine eigene ethische Überprüfung der ESG-Beurteilungen im Referenzindex vornehmen. Ein solches ESG-Screening könnte den Wert der Anlagen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds ohne einen solchen Filter mindern.

Liquiditätsrisiko

Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Anlagen ohne Investment – Grade

Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen von Zinssätzen und weisen höhere “Kreditrisiken” auf als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating.

Risiko in Bezug auf kleinere Unternehmen

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen.

