ObsEva dämmt Verlust leicht ein

ObsEva ist im ersten Quartal vor allem bei der Beschaffung von frischem Geld vorwärtsgekommen. Die flüssigen Mittel haben sich im Vergleich zur Jahreswende mehr als verdoppelt. Sie sollten bis Mitte kommenden Jahres reichen. Aber auch in der klinischen Entwicklung gibt es Fortschritte. Insbesondere konnte die Rekrutierung für die Phase-III-Studie zu Yselty gegen Endometriose abgeschlossen werden. Die Resultate werden nun für das vierte Quartal erwartet. Zuvor wurde auch Anfang nächstes Jahr als möglicher Publikationszeitpunkt genannt. Etwas verzögern wird sich hingegen die Einreichung des Zulassungsantrags für denselben Wirkstoff in den USA zur Behandlung von Uterusmyomen. ObsEva nennt nun das dritte Quartal. Zuvor hatte sie gehofft, den Schritt noch vor Mitte Jahr machen zu können. Der Zulassungsentscheid der EU-Behörde wird aber immer noch vor Jahresende erwartet. Alles in allem ist ObsEva auf Kurs, noch vor Ende Jahr Meilensteine zu erreichen. Dazu könnte neu auch eine Vereinbarung mit der EU gehören, die Weiterentwicklung des Mittels zur Abschwächung frühzeitiger Geburtswehen als kombinierte Phase-IIb/III-Studie zu gestalten. Stimmt die Behörde zu, würde es die Entwicklung potenziell abkürzen und den Wirkstoff so attraktiver machen. ObsEva strebt Lizenzvereinbarungen an. Sie könnte auch ganz übernommen werden. Für spekulativ veranlagte Investoren sind die Aktien eine Überlegung wert.