ObsEva erhält positive Signale

(AWP) Das Biotechunternehmen ObsEva hat gute Chancen, für sein Mittel Linzagolix eine Zulassung in der EU zu erhalten. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat eine positive Stellungnahme abgegeben, in der er die Zulassung von Linzagolix empfiehlt, wie Obseva am Freitag mitteilte.

Linzagolix wird zur Behandlung von mittelschweren bis schweren Symptomen von sogenannten Uterusmyomen (UF) bei erwachsenen Frauen im reproduktiven Alter eingesetzt. Ein Uterusmyom ist ein gutartiger Tumor der muskulären Gebärmutterwand.

Der Zulassungsantrag von ObsEva stützt sich auf positive Daten aus den beiden zulassungsrelevanten Primrose-Studien. Im Falle einer Zulassung wäre Linzagolix die erste nicht-hormonelle Option für Frauen, die keine Hormone einnehmen können oder wollen.

Ein endgültiger Zulassungsbeschluss der Europäischen Kommission wird innerhalb von zwei Monaten erwartet.

