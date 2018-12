Obseva: Finanzielle Mittel reichen länger als erwartet

(AWP) Das Biopharmaunternehmen Obseva (OBSV 14.25 1.79%) hat in New York seinen R&D-Tag durchgeführt und diesen dazu genutzt, um den aktuellen Stand seiner Forschung zu präsentieren und zu erklären, wie diese dereinst kommerzialisiert werden soll. Konkret wurden aktuelle klinische Daten, bevorstehende klinische Meilensteine sowie das kommerzielle Potenzial von Nolasiban thematisiert, wie Obseva am Freitagabend mitteilte.

Dabei skizzierte das Unternehmen auch den aktuellen Stand seiner sechs Phase-3-Studien und seiner Phase-2b-Studie. Weiter teilte das Unternehmen mit, dass die aktuellen finanziellen Mittel wohl bis Mitte 2020 ausreichen werden – etwas länger als bisher angegeben.

«Das heutige Treffen bot eine grossartige Gelegenheit zu unterstreichen, wie die Wirkstoffe von Obseva einen erheblichen Mehrwert bieten können, indem sie Ärzten und Patienten helfen, die aktuellen therapeutischen Mängel zu beheben», wurde Obseva-Chef Ernest Loumaye in der Meldung zitiert.